Le président des studios du 20e siècle dit que d’autres films de gars gratuits arrivent et que le scénario de la suite n’est plus qu’à quelques jours

Tandis que Gars libre La star Ryan Reynolds et le réalisateur Shawn Levy ont joué un peu timidement quand il s’agit de parler d’une suite, le président de 20th Century Studios, Steve Asbell, a renversé les grains sur l’endroit où se trouve actuellement une suite. Dans des interviews récentes, Levy et Reynolds ont déclaré qu’il pourrait y avoir une suite si la bonne histoire et le bon scénario se présentaient, mais selon Asbell, le Gratuit Guy 2 le script n’est qu’à « jours » d’être terminé. Cela signifie que nous pourrions voir un Gars libre le suivi arrive beaucoup plus tôt que prévu.

Asbell s’est récemment entretenu avec The Hollywood Reporter et a beaucoup discuté de l’avenir des studios du 20e siècle, y compris des projets comme un quatrième Planète des singes film, Avatar, et une grande poussée pour le contenu exclusif Hulu. Quelque part au milieu de la conversation, le sujet de Gars libre et son potentiel de suite a été évoqué. Il a dit:

« Nous attendons un script qui est dans des jours. C’est une histoire fantastique.

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les fans du véhicule Reynolds, Asbell a également laissé entendre que ce ne serait pas la fin de la franchise. Tout en discutant du projet d’avoir dix films par an à destination de Hulu chaque année à partir de 2023, on lui a demandé si tous les grands films seraient toujours des sorties en salles, ce à quoi il a répondu :

«Nous avons des films originaux d’envergure en développement que nous n’avons pas encore annoncés, et ce sera tout ce qui convient pour ce nombre de films par an. Ce qui est formidable dans tout cela, c’est que nous avons les deux. Nous avons ce nouveau mandat de streaming explosif à poursuivre, mais nous avons aussi des titres que nous pouvons créer [for theatrical]. Nous avons plus Avatar films à venir, nous avons plus Gars libre films à venir. Nous allons être très occupés.

Free Guy a fourni à Reynolds un coup à mi-pandémie l’année dernière, et clairement, les suites sont dans les cartes







Gars libre est devenu l’un des premiers films pandémiques à s’en tenir à une sortie en salle uniquement lorsqu’il est arrivé au milieu de 2021. D’autres films choisissant de se diviser entre les sorties au cinéma et les options à la demande le jour même, Gars libre a pris un énorme pari en ne optant pas pour une version Day and Date, mais cela a payé. Le film a rapporté plus de 330 millions de dollars au box-office, triplant plus que son budget de 100 millions de dollars.

Lorsque le film est arrivé sur Disney + le mois dernier, Shawn Levy a fourni une mise à jour sur l’avancement de la suite, mais il a semblé suggérer que les fans pourraient avoir une longue attente. Il a dit à Collider :

« J’ai certainement reçu cet appel téléphonique. Je ne sais pas comment quantifier le montant, mais cet appel téléphonique exact que vous venez de paraphraser, c’est un appel. J’en ai reçu quelques-uns au cours des derniers mois. Il y a donc certainement un réel intérêt. Mais au point de Ryan, nous savions. Nous avions une idée tellement précise du ton, de l’histoire, des détails de Gars libre, et nous avons tous les deux fait quelques suites dans nos vies, et nous savons donc à quel point il est difficile d’en faire une digne. Et quand nous serons sûrs que c’est le genre que nous ferons, alors nous le ferons.

Maintenant, il semble que le script soit presque prêt à être lancé, ce qui signifie que bien que Levy et Reynolds aient des horaires chargés en ce moment, ils pourraient revenir dans Gars libre plus tôt même qu’ils ne s’y attendaient. Nous en saurons plus dans un futur proche.





