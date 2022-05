Le président de Lucasfilm décrit la « feuille de route » des prochains films Star Wars

Un nouveau Guerres des étoiles le film n’est pas sorti en salles depuis 2019, qui a vu la saga Skywalker se terminer avec L’Ascension de Skywalker. Lucasfilm s’est concentré sur le développement de ses propriétés télévisuelles au cours des dernières années, trouvant le succès avec des séries telles que Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett sur Disney+. Même si le studio continue d’étendre ses offres de streaming, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de plans en place pour Guerres des étoiles pour revenir au grand écran. Dans un examen approfondi de l’état de la franchise dans Vanity Fair, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré qu’il existe une « feuille de route » pour l’avenir de Guerres des étoiles films.

Kennedy a annoncé lors de la présentation de la Journée des investisseurs Disney 2020 que Thor : Ragnarok et Jojo Lapin le réalisateur Taika Waititi allait diriger un prochain Guerres des étoiles fonctionnalité. Bien que les mises à jour aient été rares depuis lors, il semble que ce projet sera le premier du nouveau lot de Guerres des étoiles films à sortir. Escadron de voleurs de Patty Jenkins semble être prévu pour plus tard, plus que probablement une fois que le calendrier du réalisateur s’éclaircira après un troisième Wonder Woman Versement. L’article de Vanity Fair mentionne également la rumeur Guerres des étoiles film de l’architecte MCU Kevin Feige, et tandis que Michael Waldron a récemment confirmé qu’il écrivait activement le projet, Kennedy était un peu plus évasif :

« J’adorerais voir quel film il pourrait proposer, mais pour le moment, maintenant, il n’y a rien de spécifique. »

Vient ensuite la série de films tant attendue de Le Dernier Jedi réalisateur Rian Johnson. Pendant des années, il y a eu des rumeurs et des rapports contradictoires quant à savoir si la trilogie de Johnson se déroulait toujours comme prévu. L’accueil critique mitigé de Le Dernier Jedi apparemment éloigné Lucasfilm du réalisateur, mais Kennedy dit que le studio aimerait toujours que Johnson revienne dans le monde de Guerres des étoiles…une fois son emploi du temps ouvert :

« Rian a été incroyablement occupé avec Knives Out et l’accord qu’il a conclu avec Netflix pour plusieurs films. »

L’avenir à long terme de Guerres des étoiles est en cours de planification





Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude autour de la Guerres des étoiles films en cours de développement, le fait qu’il y ait des plans en place est de bon augure pour l’avenir de la franchise. Ce n’est pas non plus comme s’il n’y avait pas eu une longue attente entre Guerres des étoiles versements dans le passé, comme La menace fantôme est sorti 16 ans après que la trilogie originale ait culminé avec Le retour du Jedi. Même après la fin de la trilogie préquelle, il a fallu encore une décennie avant le réveil de la force a insufflé une nouvelle vie à Guerres des étoiles. Maintenant que Lucasfilm n’est plus redevable aux événements de la saga Skywalker, la porte est grande ouverte pour emmener la galaxie très loin dans la direction qu’elle souhaite.





En attendant, Guerres des étoiles continue de prospérer sur Disney + tandis que Lucasfilm élabore son plan de retour en salles. Le très attendu Obi Wan Kenobi la série arrivera sur le streamer avec une première en deux épisodes la semaine prochaine, et Andor devrait faire ses débuts plus tard cet été. Ajoutez dans la troisième saison à venir de Le Mandalorien et le Ahsoka spin-off qui est actuellement en production, et il y aura beaucoup de Guerres des étoiles contenu diffusé directement dans votre salon dans un avenir proche.





