Le président de DC Films, Walter Hamada, quitte officiellement Warner Bros.

Comme on le dit depuis un certain temps déjà, le président de DC Films, Walter Hamada, a quitté Warner Bros. Discovery. Tel que rapporté par Deadline, Hamada s’est séparé du studio après 15 ans à un poste de direction et quatre ans après avoir repris la bannière DC Films. Alors que le temps de Hamada en tant que président de DC Films a vu la sortie de nombreux films très rentables, il n’a pas non plus réussi à offrir le type d’univers interconnecté que Warner Bros. Discovery veut construire.





Hamada est le cinquième dirigeant à quitter Warner Bros. Discovery au cours des derniers mois depuis que le patron David Zaslav a remanié à la fois son équipe et la priorité du studio et de marques telles que DC. Alors qu’une foule de projets DC ont été abandonnés, l’avenir est axé sur les films sur grand écran, et cela se produira sous une nouvelle direction lorsque Zaslav parviendra à trouver « son Kevin Feige ». Bien sûr, ce ne sera pas une mince affaire en soi, mais il semble que celui qui occupera le poste aura Adam noir la star Dwayne Johnson avec eux à chaque étape du processus après que l’acteur a récemment révélé qu’il voulait être conseiller du DCEU dans son ensemble.

Lorsque Hamada a repris la marque DC Films, c’est suite à la déception de Ligue des Justiciers, et bien qu’il ait connu des hauts et des bas depuis, la franchise DC semble certainement trouver ses marques avec quelques gros projets déjà mis en place pour les prochaines années. L’impact du changement de commandement sur l’avenir du DCEU n’est pas clair, mais ce ne sera pas une tâche facile pour le successeur de Hamada.





La liste actuelle des films DC sera-t-elle publiée?

Images de Warner Bros.

Un changement de direction s’accompagne généralement d’un changement de direction, de portée et d’orientation. Sous Hamada, un certain nombre de films DC ont été mis en production, et cinq d’entre eux se dirigent bientôt vers les cinémas – à moins qu’il n’y ait des annulations de dernière minute de style Batgirl, c’est-à-dire. Adam noir sort certainement cette semaine, cela ne fait aucun doute. L’année prochaine Aquaman et le royaume perdu, Shazam : la fureur des dieux et Le flash, peut également être supposé être sur un terrain très solide. Le dernier film qui est profondément en post-production est Scarabée bleu, un film qui se dirigeait à l’origine vers HBO Max mais a réussi à éviter le billot. Comme il n’y a actuellement aucune idée de comment Scarabée bleu correspond au DCEU existant, c’est le seul film qui pourrait encore être sur une base moins stable sur le calendrier de sortie.

Il existe d’autres projets DC également en cours à divers stades précoces, des suites aux Batman, Joker et Constantinqui verra Keanu Reeves revenir dans son rôle DC de John Constantine, à des émissions de télévision telles que l’animation Harley Quinn séries et Pacificateur saison 2, qui n’est qu’un des projets actuellement en cours de James Gunn.

Dans l’ensemble, un changement est aussi bon qu’un repos, et il est clair que Warner Bros. Discovery s’est reposé assez longtemps, avec seulement deux sorties majeures récemment sorties en salles. Nous allons maintenant voir comment un changement au sommet se répercute sur la sortie de la plus grande franchise du studio.