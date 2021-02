Le président Biden salue l’atterrissage réussi sur Mars du rover Perseverance de la NASA

Une heure après le rover Perseverance de la NASA cloué un atterrissage épique sur Mars , le chef par intérim de l’agence, Steve Jurczyk, a reçu un appel téléphonique surprise du président des États-Unis.

« Ses premiers mots ont été » Félicitations, mec « , et je savais que c’était lui », a déclaré Jurczyk à propos de l’appel du président Joe Biden aujourd’hui (18 février). « Il a dit à quel point il était fier de ce que nous avions accompli. »

Jurczyk était au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie – qui abrite le centre des opérations de mission de Perseverance – lorsqu’il a reçu l’appel de Biden. L’atterrissage réussi du rover dans le vaste cratère Jezero a été annoncé à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT) après un atterrissage déchirant de skycrane .

Biden, a déclaré Jurczyk, a demandé au chef par intérim de la NASA «d’envoyer ses salutations à Percy». Il espère féliciter toute l’équipe de la mission en personne bientôt, peut-être la semaine prochaine, a ajouté Jurczyk. Mais Biden n’a pas attendu longtemps pour faire savoir au monde ce qu’il ressentait.

L’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk, reçoit un appel du président américain Joe Biden au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA après l’atterrissage réussi du rover Mars 2020 Perseverance le 18 février 2021 à Pasadena, en Californie. (Crédit image: Patrick T. Fallon / AFP via )

La vice-présidente Kamala Harris a également adressé ses félicitations à la NASA et à l’équipe de rover Perseverance.

« Félicitations à @NASA et à tous leurs partenaires pour leur mission réussie, » Harris a écrit sur Twitter . « Le débarquement historique d’aujourd’hui incarne l’esprit de persévérance de notre nation – en s’appuyant sur les réalisations passées et en ouvrant la voie à de futures missions. »

L’ancien président Barack Obama a fait écho aux sentiments de Biden dans sa propre déclaration. La NASA a lancé la mission du rover Perseverance, alors connue uniquement sous le nom de Mars 2020, en 2012 pendant le premier mandat présidentiel d’Obama.

De toute évidence, Perseverance se porte bien sur Mars.

Le rover s’est posé sur un terrain plat à l’intérieur du cratère Jezero, une région de 45 km de large à l’ouest d’un vaste bassin d’impact appelé Isidis Planitia, un peu au nord de l’équateur de Mars. Alors que Perseverance a diffusé ses premières photos de Mars sur Terre, les images de la caméra de navigation en noir et blanc seront bientôt éclipsées par des caméras plus puissantes (et couleur) dans les jours à venir.

Au cours des prochains jours, le rover à propulsion nucléaire devrait lever son mât de caméra, déplier son bras robotique et commencer une période de shakedown pour s’assurer que tous ses systèmes fonctionnent comme prévu.

Le rover d’une tonne est conçu pour passer des années à explorer le cratère de Jezero – qui était un vaste lac il y a des milliards d’années – pour rechercher des signes de vie ancienne et, dans un premier temps, collecter des échantillons de Mars qui seront renvoyés sur Terre plus tard. mission. Le rover est également porteur d’ingéniosité, le premier hélicoptère jamais envoyé dans un autre monde , et une expérience appelée MOXIE qui tentera de fabriquer de l’oxygène à partir de l’atmosphère martienne.

Jurczyk a déclaré que le touché de Perseverance marquait le neuvième atterrissage réussi de la NASA sur la planète rouge, un nombre sans précédent pour tous les pays. L’atterrissage a également eu lieu lors d’une pandémie mondiale qui a empêché une grande partie de l’équipe de la mission Persévérance de travailler ensemble en personne au cours de la dernière année.

« Je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe et de ce qu’elle a fait, de ce qu’elle a accompli, dans des circonstances difficiles », a déclaré Jurczyk.

