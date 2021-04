Le président Biden nomme l’ancienne astronaute Pamela Melroy au poste d’administrateur adjoint de la NASA

Le président Joe Biden nommera l’ancienne astronaute de la NASA et colonel de l’armée de l’air Pamela Melroy au poste d’administrateur adjoint de la NASA, selon une annonce de la Maison Blanche publiée vendredi 16 avril.

Biden avait annoncé sa nomination de l’ancien sénateur de Floride Bill Nelson à la tête de l’agence en mars; les deux nominations doivent être approuvées par le Sénat. Pendant son temps en tant qu’astronaute, Melroy était l’une des deux seules femmes à commander la navette spatiale.

« C’est un grand honneur d’être nommé par le président Biden pour soutenir le sénateur Nelson et aider à diriger la NASA », a déclaré Melroy dans un communiqué obtenu par Florida Today. « L’agence est essentielle dans la lutte des États-Unis pour lutter contre le changement climatique et maintenir son leadership dans l’espace. »

En tant qu’astronaute de la NASA, Melroy a effectué trois missions de navette spatiale pendant la construction de la Station spatiale internationale, dont deux vols sur Discovery et un sur Atlantis, selon sa biographie de la NASA. Elle était le commandant de mission de son dernier vol en 2007, rejoignant Eileen Collins comme les deux seules femmes à commander la navette spatiale.

Lorsqu’elle ne volait pas elle-même, Melroy a joué le rôle de Capsule Communicator, la personne du contrôle de mission qui parle avec les membres d’équipage dans l’espace et dans d’autres rôles de soutien. En outre, elle a fait partie de deux équipes que la NASA a réunies à la suite de la perte de la navette spatiale Columbia en 2003 pour collecter les débris et enquêter sur la catastrophe.

Melroy avait servi dans l’armée de l’air avant de devenir astronaute. Elle a pris sa retraite de la NASA en 2009 pour travailler d’abord pour la Federal Aviation Administration, puis pour la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Après son élection en novembre, Biden l’a choisie pour faire partie de l’équipe d’examen de la NASA qui a aidé à faciliter sa transition en ce qui concerne l’agence.

L’audience de confirmation de Nelson devant le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports est prévue pour mercredi 21 avril. Pendant son séjour au Sénat, Nelson a siégé à ce même comité.

« Je crois que Pam Melroy sera un excellent partenaire pour aider à diriger la NASA », a déclaré Bill Nelson dans un communiqué également obtenu par Florida Today. « Pam possède une longue expérience technique et de leadership qui aidera la NASA dans sa mission d’explorer le cosmos, d’étendre la recherche sur le changement climatique et de garantir que les technologies développées par la NASA profitent à la vie ici sur Terre. »

L’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk, a également salué la décision dans un communiqué publié par la NASA aujourd’hui.

« L’expérience de Pam en tant qu’astronaute, commandant de la navette spatiale et pilote d’essai de l’US Air Force apporterait à la NASA une perspective unique sur les opportunités et les défis auxquels l’agence est confrontée », a déclaré Jurczyk. « Pam est animée par le désir de résoudre les plus gros problèmes ici sur Terre, dans tout le système solaire et au-delà. Elle est une leader éprouvée avec une vision audacieuse et, si elle est confirmée par le Sénat, j’ai hâte de travailler avec elle et le sénateur. Nelson pour assurer le succès futur de la NASA. «

