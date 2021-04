Le président Biden félicite l’équipe d’ingéniosité de l’hélicoptère Mars pour son premier vol historique

Le tout premier vol motorisé et contrôlé sur Mars a reçu un coup de pouce présidentiel.

Le président Joe Biden a tweeté son soutien à l’équipe d’Ingenuity après le petit hélicoptère vol record sur Mars le lundi (19 avril).

« Aujourd’hui, l’hélicoptère Ingenuity Mars a décollé – devenant le premier avion à voler sur une autre planète. La NASA a prouvé une fois de plus qu’avec une détermination sans faille et la puissance des meilleurs esprits américains, tout est possible », a déclaré Biden tweeté ce jour-là , avec une photo de lui avec un modèle du 4 livres. (1,8 kilogrammes) hachoir.

Ingenuity, une démonstration technologique qui a atterri avec la NASA Rover de persévérance le 18 février, est conçu pour montrer que l’exploration aérienne est faisable sur Mars. Le petit hélicoptère effectuera jusqu’à cinq vols au cours de sa fenêtre opérationnelle d’un mois, qui se termine dans deux semaines.

Ingéniosité juste fait le vol numéro deux ce matin (22 avril), restant en l’air pendant près de 52 secondes et effectuant des manœuvres plus complexes que ce qu’il a tenté lundi.

Le tweet de lundi n’était pas la première expression de soutien de Biden aux efforts d’exploration de Mars de la NASA. Par exemple, le président a appelé l’administrateur intérimaire de la NASA Steve Jurczyk peu de temps après que Persévérance et Ingéniosité ont atterri dans le cratère Jezero de la planète rouge.

« Ses premiers mots ont été » Félicitations, mec « , et je savais que c’était lui », a déclaré Jurczyk en février au sujet de l’appel. « Il a dit à quel point il était fier de ce que nous avions accompli. »

De plus, la demande de budget fédéral pour 2022 récemment publiée alloue 24,7 milliards de dollars à la NASA et comprend un financement discrétionnaire pour un suivi important des travaux de Perseverance – l’acheminement vers la Terre d’échantillons que le rover collectera.

Dans les nouvelles de la NASA, le 19 mars, Biden a nommé un administrateur permanent pour l’agence – politicien vétéran Bill Nelson , dont l’audience de confirmation du Sénat a eu lieu mercredi 21 avril. Le chemin rapide de Nelson vers le Sénat contraste avec celui de l’ancien chef de la NASA Jim Bridenstine, qui a été confirmé de justesse en 2018 après une attente de 15 mois.

Le tout premier vol motorisé et contrôlé sur Terre a été effectué par Orville et Wilbur Wright à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, le 17 décembre 1903. Parmi les nombreuses distinctions des Wright, le président William Howard Taft a présenté les frères avec les médailles d’or de l’Aero Club of America dans la East Room de la Maison Blanche en 1909. À l’époque, Taft a déclaré que les médailles étaient « la première reconnaissance présidentielle de l’aéronautique depuis le président [George] Washington. »

