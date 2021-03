Le président Biden a passé son premier mois complet en fonction à expulser des immigrants noirs – et personne n’en parle

Le président Joe Biden a promis au cours de sa campagne électorale de changer la politique d’immigration américaine en une politique d’équité, promettant de démanteler les politiques de l’ère Trump qui ont empêché de nombreux réfugiés et immigrants à la frontière de tenter sans succès d’entrer en Amérique.

Maintenant, un mois après le début de sa présidence, le plan de Biden semble prendre beaucoup plus de temps à mettre en œuvre – d’autant plus que tout au long du mois dernier, des centaines d’immigrants ont été chassés des États-Unis.

Beaucoup de ces migrants étaient des Noirs expulsés vers des pays comme Haïti, un pays qui connaît de graves troubles politiques, ce qui fait craindre à de nombreuses personnes que les immigrants haïtiens expulsés soient blessés ou même tués.

La situation de l’immigration est une situation horrible que de nombreuses personnes pensaient qu’elle serait résolue sous l’administration Biden et Harris, en particulier parce que la vice-présidente Harris est elle-même la fille d’un immigrant et la première femme noire vice-présidente.

Le gouvernement fédéral a renvoyé plus de 70 demandeurs d’asile vers Haïti, dont un bébé de deux mois et 21 autres enfants. Bientôt, des centaines d’autres immigrants noirs devraient être expulsés, dont 135 immigrants haïtiens, pour la plupart des familles.

La plupart de la couverture autour de ces expulsions a été limitée, mais il existe une croyance que le renvoi de nombreux immigrants noirs de ce pays est un exemple de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) fonctionnant comme une «agence voyou».

Une agence voyou en relation avec l’ICE signifie que l’agence refuse de se conformer aux ordres de l’administration de Biden, qui ordonnaient à l’ICE de ne retirer que les terroristes présumés et les personnes qui ont été reconnues coupables de crimes.

Au cours de ses premiers jours en fonction, Biden a également ordonné un retard de 100 jours sur certaines expulsions, qui a été temporairement bloqué par un juge au Texas. Le refus du juge du plan de Biden a laissé de la place pour que seuls les cas d’immigration les plus graves puissent faire l’objet d’une expulsion.

Le problème avec cette idée est que ICE n’est pas du tout une agence voyou – expulser les immigrants et les renvoyer vers les pays dangereux dont ils avaient tenté de fuir par peur pour leur vie est une chose que l’ICE fait depuis le début.

ICE fonctionne simplement comme ils étaient autorisés à le faire auparavant sous l’administration Trump. L’anti-noirceur est intégrée au système d’immigration, et l’ICE l’a militarisée d’une manière qui a forcé les immigrants noirs à quitter l’Amérique.

ICE a passé l’intégralité du Mois de l’histoire des Noirs à renvoyer des immigrants noirs dans leurs dangereux pays d’origine.

Le 5 février, les défenseurs ont réussi à suspendre un vol d’expulsion transportant des immigrants africains du Cameroun, d’Angola et de la République démocratique du Congo. Mais depuis le 1er février, plus de 500 Haïtiens ont été expulsés dans le but d’en expulser 1 800 vers Haïti à la mi-février.

Haïti, l’un des pays les plus pauvres de l’hémisphère occidental, voit sa démocratie plonger dans une crise constitutionnelle avec des revendications d’une tentative de coup d’État.

Les défenseurs des immigrants demandent simplement à l’administration Biden-Harris de cesser de risquer la vie des immigrants noirs et de mettre fin à ces expulsions.

Pour que cela se produise pendant le Mois de l’histoire des Noirs – et au milieu d’une pandémie qui a affecté de manière disproportionnée les Noirs en termes de chômage et de santé – est inhumain. Surtout avec les promesses de Biden lors de sa campagne de mettre fin à l’horrible politique d’immigration que défend actuellement l’Amérique.

Il y a même eu une manifestation au Mémorial Martin Luther King Jr. à Washington DC au cours de laquelle un homme est tombé à genoux pour éviter d’être expulsé car son pays d’origine, le Cameroun, est au milieu de violents conflits.

Biden a depuis exhorté les migrants et les législateurs à faire preuve de patience, soulignant que le ministère de la Sécurité intérieure ne cible que les personnes qui répondent à ses priorités – sauf que la réalité est que de jeunes enfants sont expulsés et que les familles sont séparées. Les gens souffrent et ont peur qu’un jour, ICE vienne les chercher et les renvoie dans un pays qui risque de les tuer.

Nous avons vu les horreurs de l’immigration sous l’administration Trump: les enfants en cage. Des familles qui souffrent d’être séparées. Les gens essaient seulement de venir en Amérique – un pays qui est censé abriter tous ceux qui recherchent la liberté – pour avoir une chance d’avoir une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Mais tragiquement, ce pays n’a jamais tourné le dos aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, les laissant souffrir et craindre pour leur vie.

Cela doit prendre fin.

L’administration Biden-Harris doit tenir les promesses qu’elle a faites aux millions d’immigrants vivant dans ce pays. Parce que sans aucun changement, il y aura encore plus d’immigrants noirs qui seront expulsés – et leur vie n’aura pas une fin heureuse.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.