Le président américain Joe Biden a battu sa petite-fille dans un défi Mario Kart

Le président des États-Unis Joe Biden ce n’est pas nouveau dans le monde des jeux vidéo. Ces derniers mois, à l’occasion de la campagne électorale pour les élections présidentielles, il a utilisé le populaire Animal Crossing: New Horizons et le tout aussi populaire Fortnite pour rapprocher les jeunes des thèmes du parti démocrate. Cependant, ce n’est pas un simple gadget politique: selon une histoire publiée sur Instagram par sa nièce Naomi Biden, le président est un véritable passionné de jeux vidéo. Voici l’histoire en détail.

Le week-end dernier, Biden et sa famille ont visité pour la première fois Camp David, retraite présidentielle située dans les montagnes du Maryland. L’occasion s’est avérée parfaite pour un défi entre grand-père et petit-fils avec l’une des armoires d’arcade hébergées à l’intérieur de la retraite: en particulier une course virtuelle dans Mario Kart Arcade GP DX. L’événement a été immortalisé par une photographie, publiée plus tard par Naomi Biden sur les réseaux sociaux. Dans ses mots, le président est un « un peu rouillé » mais il a quand même gagné, même si « à peine ». Le commentaire de Naomi Biden suggère donc que le président n’est en aucun cas un débutant des jeux vidéo, en particulier d’arcade. La nouvelle a été diffusée par les principaux sites de la presse du jeu vidéo, comme Kotaku, étant donné qu’il n’arrive pas souvent de voir des personnalités de ce calibre politique aux côtés du jeu vidéo, sinon pour le stigmatiser.

D’autres membres éminents du Parti démocrate américain ont également montré une certaine passion pour les jeux vidéo. Parmi les cas les plus marquants, celui de membre du Congrès Alexandrie Ocasio-Cortez diffusion en direct sur Twitch tout en jouant Among Us, le jeu vidéo sur les déductions sociales joué par un demi-milliard de personnes. L’événement, qui remonte à octobre dernier, a été suivi par 435 000 utilisateurs simultanés. Des chiffres qui surprennent en partie, compte tenu de la propagation massive que les jeux vidéo ont eue l’année dernière avec le verrouillage.

