Le premier vol de l’avion spatial Dream Chaser passe à 2022 en raison de retards liés à la pandémie

Les retards liés à la pandémie de coronavirus en cours ont repoussé la date de vol prévue de la Sierra Nevada Attrape-rêve avion spatial jusqu’en 2022.

Dream Chaser est l’un des véhicules cargo sélectionnés par la NASA qui, une fois qu’il commencera à voler, ravitaillera le Station spatiale internationale (ISS), ainsi que le Dragon de SpaceX et Northrop Grumman Capsules de Cygnus. Mais même si le lancement de l’avion spatial est retardé, sa société mère continue de viser l’envoi d’humains sur la lune et, éventuellement, sur Mars.

« Nous avons cette vision de l’avenir ici avec notre technologie que nous créons déjà », a déclaré Neeraj Gupta, directeur des programmes pour le groupe de développement avancé de Sierra Nevada Corporation, lors d’une conférence de presse en novembre. « Ce que nous voyons vraiment, c’est ce genre d’économie spatiale commerciale dynamique et animée qui se développe. »

Dream Chaser est la pierre angulaire de cette vision, a déclaré Gupta. Un autre élément clé est le Habitat de grand environnement de tissu gonflable (LIFE) , une structure de trois étages capable de loger des explorateurs sur la Lune ou sur Mars pendant 90 jours.

Dream Chaser devait effectuer son premier de six vols transport de marchandises pour la NASA vers et depuis l’ISS tard cette année . Mais lors du briefing, la Sierra Nevada a déclaré que des retards avaient repoussé le lancement à 2022.

«Cette année a été éprouvante avec les restrictions et les quarantaines COVID», a déclaré Steve Lindsey, vice-président senior de la stratégie chez Sierra Nevada Corporation Space Systems, lors du même événement. Conditions pandémiques ont contraint l’entreprise, comme beaucoup d’autres, à rechercher des solutions créatives pour continuer à respecter les délais.

« Nous allons continuer à nous battre à travers les défis COVID, faire construire cette chose, et nous allons la faire voler dès que nous pouvons le faire en toute sécurité », a déclaré Lindsey.

La Sierra Nevada n’a pas annoncé quand en 2022 Dream Chaser tentera d’effectuer son premier vol, mais Lindsey a décrit comment les restrictions pandémiques ont empêché les ingénieurs d’être sur place pour des tests structurels du modèle de fret. Au lieu de cela, les ingénieurs ont supervisé à distance les tests depuis un centre de contrôle de mission dans le Colorado. Bien que la solution de contournement ait permis aux tests de se poursuivre, cela a pris trois ou quatre fois plus de temps que prévu, a déclaré Lindsey.

D’autres retards provenaient de fermetures de fournisseurs en raison d’épidémies de COVID-19. Des défis techniques non liés à la pandémie ont également causé des problèmes, bien que Lindsey n’ait pas donné de détails. « Toutes ces choses ont conspiré pour déplacer un peu la date », a déclaré Lindsey.

Courir après les rêves

Dream Chaser est conçu pour rendre les voyages dans l’espace plus accessibles en atterrissant sur n’importe quelle piste pouvant accueillir un Boeing 737. Le vaisseau spatial réutilisable est également assez modulaire, ce qui lui permet d’accueillir une large gamme de marchandises qui seraient facilement accessibles peu après l’atterrissage.

Sierra Nevada détient actuellement un contrat de la NASA pour un minimum de six missions vers l’ISS, et ces missions sont le principal moteur de l’équipe Dream Chaser à l’heure actuelle, a déclaré Lindsey. Mais l’avion spatial a été conçu pour être beaucoup plus accommodant.

«Lorsque vous allez faire quelque chose de commercial comme nous essayons de le faire, vous devez avoir une vision à long terme, et cela commence par votre conception», a déclaré Lindsey.

Bien que la société reste attachée à l’ISS, elle recherche également d’autres clients potentiels. « Nous pensons que la demande du marché existe », a déclaré Lindsey. Le plus grand succès de l’entreprise sur cette voie à ce jour est l’ONU, qui a annoncé en 2019 son plan pour permettre à Dream Chaser de mener des expériences. des pays membres , prévu pour 2024.

Illustration de l’artiste de l’avion spatial Dream Chaser de la Sierra Nevada en orbite. (Crédit d’image: Sierra Nevada Corp.)

Alors que le premier avion Dream Chaser, nommé Ténacité , se dirige actuellement vers ses dernières étapes, un deuxième véhicule est également actuellement en production, a déclaré Lindsey. Les deux véhicules sont construits pour endurer 15 missions.

La société envisage également une version avec équipage de Dream Chaser, bien qu’elle n’ait pas encore de contrat pour un tel véhicule. UNE navire avec équipage serait très similaire à l’avion cargo, avec des sièges et un support de vie ajoutés, ainsi qu’un système d’interruption, ce qui permettrait aux astronautes de s’échapper rapidement et en toute sécurité en cas d’urgence.

Et une version prête pour l’homme reste une partie importante de la vision de Dream Chaser, a déclaré Lindsey. «Nous ne perdrons jamais notre motivation pour éventuellement rendre ce véhicule équipé», a-t-il déclaré.

Un « gratte-ciel pour l’espace »

Même si la Sierra Nevada fait face à des retards avec Dream Chaser, elle continue de s’efforcer de créer un environnement spatial. L’habitation LIFE, à l’origine l’un des cinq concepts considérés par la NASA pour son Architecture du programme Artemis , est une structure vivante gonflable qui peut être utilisée en orbite ou à la surface d’une lune ou d’une planète.

« C’est essentiellement un gratte-ciel pour l’espace », a déclaré Gupta.

le habitat gonflable commence assez compact pour tenir à l’intérieur d’un carénage de fusée de 18 pieds (5,40 mètres), pour finalement s’étendre à un bâtiment en tissu de 27 pieds sur 27 pieds (8 mètres sur 8).

« Nous pouvons lancer cela sur un lanceur disponible dans le commerce aujourd’hui », a déclaré Gupta.

L’habitat prolonge la durée pendant laquelle les humains peuvent rester à la surface de la lune, à au moins 90 jours, voire plus.

« La première étape consiste à amener les gens là-bas, la première femme et le prochain homme à la surface de la lune », a déclaré Gupta. « Mais le morceau suivant reste là. »

Mais alors que l’avant-poste vise actuellement la lune, Mars reste dans sa mire. Gupta a déclaré que la capacité de l’habitat à s’étendre à partir d’un petit paquet est un plus pour les longs voyages vers la planète rouge, lorsque l’espace sera limité.

