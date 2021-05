Le Premier veut rendre les équipes de football invincibles: elles demandent l’aide de DeepMind et de ses systèmes d’intelligence artificielle

Un algorithme peut-il permettre à une équipe de mieux jouer au football? et obtenir de meilleurs résultats? En Premier League anglaise, ils le pensent, et certains des grands clubs de football saxons se sont déjà mis au travail.

Ils ont fait via un accord avec DeepMind, la société qui a surpris le monde en fabriquant des machines parfaites pour jouer à Go ou à StarCraft. Maintenant, ils veulent appliquer l’intelligence artificielle au football pour aider les entraîneurs et former des équipes parfaites (ou presque).

De la science des données à l’apprentissage en profondeur

Le football a déjà beaucoup de science. De moins en moins de choses sont laissées au hasard et l’énorme quantité de données actuellement collectées permet aux organes de saisie et aux organes techniques de prendre des décisions qui seraient autrement très difficiles à prendre.

Tout cela aide, sans aucun doute, mais au Premier ministre, ils veulent aller encore plus loin. Des équipes comme Liverpool ont fait appel aux services de DeepMind afin que leurs systèmes d’intelligence artificielle puissent aider le coach et lui permettre de prendre des décisions plus éclairées.

Quel genre de décisions? Eh bien, de toutes sortes: certains camps peuvent être plus aptes à jouer en fonction des adversaires, et certains schémas et formations peuvent être plus dangereux à infliger des dégâts en fonction de la façon dont les adversaires jouent.

En substance, la proposition de DeepMind est similaire à celle suivie dans ses succès avec AlphaGo ou AlphaZero: former les systèmes et les fabriquer finissent par jouer des milliers de matchs de football virtuels et simulés dans lequel les conditions changent encore et encore pour déterminer quel est le meilleur résultat dans chaque cas.

L’idée n’est pas de remplacer les formateurs loin de là, et comme le disent les responsables de l’étude DeepMind, « il s’agit de développer une technologie d’assistance« à ces décisions.



Dans cette étude, des conclusions préliminaires ont été tirées, étudiant, par exemple, la façon dont les joueurs de Premier League tirent des pénalités, et bien que les conclusions soient assez logiques (tous les joueurs ont tendance à tirer de leur côté naturel), ils peuvent aider, par exemple, les gardiens à mieux « deviner » ces options.

Il en va de même décisions prises par les joueurs selon certains schémas récurrents: peut-être ont-ils tendance à passer dans un sens alors qu’ils le devraient dans un autre en fonction de l’adversaire qui défend dans chaque scénario.

Il ne reste plus qu’à voir si cette collaboration porte ses fruits et les équipes Premier ils deviennent encore plus difficiles à battre, ce qui est déjà compliqué de nos jours: la finale anglaise de la Ligue des champions cette année le prouve.

