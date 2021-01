Le premier vaisseau spatial New Shepard amélioré de Blue Origin pour le lancement (et l’atterrissage) des astronautes

Origine bleue vient de faire un autre grand pas vers le vol spatial habité.

L’entreprise, dirigée par le fondateur d’Amazon.com Jeff Bezos , a lancé sa première mise à jour Nouveau vaisseau spatial Shepard pour les astronautes , le RSS First Step, lors d’un vol d’essai suborbital sans équipage depuis l’ouest du Texas aujourd’hui (14 janvier).

« Le succès de ce vol nous rapproche vraiment des astronautes volants », a déclaré Ariane Cornell de Blue Origin, directrice des ventes astronautes et orbitales, lors d’une webdiffusion en direct. « Il va y avoir beaucoup de plaisir à venir en 2021. »

New Shepard a décollé à 12 h 18 HNE (1718 GMT), et ses deux éléments – une fusée et une capsule, tous deux réutilisables – ont effectué leurs atterrissages peu de temps après. Le propulseur est descendu pour un atterrissage vertical motorisé dans sa zone d’atterrissage désignée près de la rampe de lancement, et la capsule s’est ensuite installée doucement sous des parachutes à une courte distance, soulevant un panache de terre du désert environ 10 minutes après le décollage.

La capsule New Shepard a atteint une altitude maximale de 106 932 mètres (350 827 pieds), selon Blue Origin. C’est à environ 107 kilomètres de haut, au-dessus de la frontière de l’espace traditionnellement reconnue de 62 milles (100 km).

« Tout semble s’être parfaitement déroulé aujourd’hui », a déclaré Cornell.

Ce vol d’essai, le 14e au classement général du programme New Shepard, était spécial, avec un booster et une capsule qui étaient tous deux neufs. (La mission précédente, qui a volé en octobre 2020 , impliquait un véhicule New Shepard qui avait déjà volé six fois auparavant.) Blue Origin a nommé la nouvelle capsule RSS First Step, avec RSS signifiant «vaisseau spatial réutilisable».

La nouvelle capsule est « équipée de mises à niveau pour l’expérience des astronautes alors que le programme s’approche du vol spatial humain », ont écrit les représentants de Blue Origin hier (13 janvier) dans un description de la mission .

« Les mises à niveau incluent des améliorations des caractéristiques environnementales telles que l’acoustique et la régulation de la température à l’intérieur de la capsule, les panneaux d’affichage de l’équipage et les haut-parleurs avec un microphone et un bouton poussoir à chaque siège », ont-ils écrit. « La mission testera également un certain nombre de systèmes d’alerte de sécurité et de communication des astronautes. »

La capsule comporte six sièges, ont-ils ajouté, dont l’un était occupé aujourd’hui par « Mannequin Skywalker , « un mannequin chargé d’instruments qui a volé lors de précédentes missions d’essai de New Shepard.

La mission d’aujourd’hui a également transporté plus de 50 000 cartes postales, dont certaines dans les poches de Mannequin Skywalker. Les cartes postales ont été soumises par des étudiants du monde entier via l’organisation à but non lucratif de Blue Origin, Club pour l’avenir , qui a organisé ces efforts sur deux précédents vols d’essai de New Shepard.

Blue Origin développe New Shepard pour transporter les personnes et les charges utiles vers l’espace suborbital et retour. De nombreuses expériences scientifiques ont jusqu’à présent été menées lors des missions de test du véhicule, mais New Shepard n’a pas encore lancé de personne dans l’espace.

Blue Origin n’est pas la seule entreprise de haut niveau dans le secteur suborbital entreprise de tourisme spatial . Virgin Galactic, qui fait partie du groupe Virgin de Richard Branson, développe un avion spatial pilote appelé SpaceShipTwo pour emmener les clients payants jusqu’à la dernière frontière.

Le dernier véhicule SpaceShipTwo, connu sous le nom de VSS Unity, a atteint l’espace sur deux vols d’essai, en décembre 2018 et février 2019. Unity a tenté son troisième vol spatial le mois dernier mais a été déjoué par un problème de connexion informatique . L’avion spatial et ses deux pilotes ont atterri en toute sécurité.