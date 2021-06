Le premier vaisseau spatial d’astronomie commerciale Twinkle sera lancé en 2024

La première mission d’astronomie commerciale au monde, Twinkle, gagne du terrain parmi les chercheurs d’exoplanètes alors qu’elle prend des mesures en vue de son lancement en 2024 avec un financement garanti pour commencer la construction du satellite au début de l’année prochaine.

En 2014, lorsque Marcell Tessenyi, postdoctorant en astronomie à l’University College London (UCL), a eu l’idée de développer la première mission d’astronomie commerciale au monde, il savait qu’il devrait surmonter de nombreuses résistances. Pendant des décennies, des agences spatiales financées par le gouvernement comme la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) étaient en charge de projets de télescopes spatiaux coûteux qui ont pris des décennies à se développer et coûté des milliards de dollars.

Le modèle n’a pas toujours bien fonctionné pour la communauté scientifique, mais c’était tout ce qu’ils savaient. Sept ans plus tard, l’observateur privé d’exoplanètes Twinkle est soutenu par plus de 10 universités du monde entier, a reçu un financement de l’ESA et sera bientôt construit par le géant européen de l’aérospatiale Airbus.

Pour Tessenyi, les exoplanètes ont été le coup de foudre. Mais lorsqu’il a décidé de poursuivre cet intérêt pendant son doctorat. en astronomie à l’UCL, il a découvert que l’étude des mondes étranges en orbite autour d’étoiles lointaines était entachée d’obstacles. Le télescope spatial Kepler de la NASA était fréquemment dans l’actualité à l’époque, découvrant des centaines de nouvelles exoplanètes, mais il n’y avait aucun outil pratique qui permettrait d’en savoir plus sur elles.

Frustré par le manque de progrès sur le terrain, et également déçu lorsqu’en 2014, l’ESA a refusé une proposition de l’UCL pour une nouvelle mission exoplanète, Tessenyi a approché ses superviseurs Jonathan Tennyson et Giovanna Tinneti avec l’idée de faire des missions spatiales différemment – comme une entreprise.

« Mon doctorat visait à comprendre quelles sont les exigences techniques nécessaires pour que les satellites puissent observer de manière globale les atmosphères des exoplanètes afin que nous puissions commencer à comprendre de quoi ces planètes sont faites », a déclaré Tessenyi à Space. com. « A cette époque, il n’y avait que quelques mesures qui étaient effectuées par le Le télescope spatial Hubble et le Télescope spatial Spitzer , mais il y avait toutes sortes de limitations dans les données parce que ces satellites n’étaient pas construits pour faire des observations d’exoplanètes. »

Les Neptunes chaudes et les super Terres font partie des types étranges de planètes connues pour exister dans d’autres systèmes solaires. (Crédit image : Espace Ciel Bleu)

Le problème avec Hubble

Le vétéran Hubble et Spitzer, retraités en janvier 2020, avaient été conçus avant la découverte de la première exoplanète en 1992. Ce n’est que grâce à des astuces techniques astucieuses que les astronomes ont réussi à modifier le signal revenant de ces engins spatiaux pour glaner des informations sur ces lointains planètes, a ajouté Tessenyi.

Néanmoins, l’image émergeant de ces rares ensembles de données était captivante : des sphères géantes de gaz à plus de 3 600 degrés Fahrenheit (2 000 degrés Celsius) chaudes (depuis surnommées Jupiters chauds) , planètes fait de diamant , mais aussi planètes semblables à la Terre qui pourrait abriter la vie. Cependant, en plus d’être rares, les informations étaient également incomplètes, ne fournissant qu’un bref aperçu de la nature de ces mondes mystérieux et laissant de nombreuses questions ouvertes.

« Hubble peut prendre des mesures spectroscopiques, qui divisent la lumière en différentes couleurs, lorsqu’elle regarde des cibles éloignées », a déclaré Tessenyi. « Cela nous dit quelque chose sur les différents types de composés chimiques dans l’atmosphère des exoplanètes. Mais Hubble ne peut le faire que pour une gamme limitée de longueurs d’onde, il y a donc toujours une incertitude. Nous ne savons pas avec certitude ce que nous regardons. . »

Ce ne sont pas seulement les lacunes dans les données qui ont entravé le progrès scientifique, mais aussi le fait que la communauté croissante des exoplanètes a dû rivaliser pour gagner du temps sur Hubble (et Spitzer aussi) avec des scientifiques étudiant toutes sortes d’autres phénomènes astronomiques. Pourtant, Tessenyi a déclaré que la communauté scientifique était initialement réticente à adopter l’idée de Twinkle, la première mission d’astronomie au monde financée par des fonds privés et basée sur la philosophie du nouvel espace de développement rapide et à faible coût.

Les fondateurs de Blue Skies Space, la société derrière Twinkle, la première mission spatiale d’astronomie commerciale au monde. À gauche, Giorgio Savini, conseiller en instrumentation scientifique, puis les co-fondateurs : Marcell Tessenyi, Giovanna Tinetti et Jonathan Tennyson. (Crédit image : Espace Ciel Bleu)

Un nouveau modèle pour l’astronomie

« Les aspects techniques et scientifiques de ce projet étaient relativement faciles », a déclaré Tessenyi. « L’élément le plus difficile était le scepticisme qui émanait de nombreuses personnes différentes de la communauté au départ, car il s’agissait d’un modèle entièrement nouveau. »

Tessenyi a décidé de créer une société appelée Espace Ciel Bleu avec lui-même en tant que PDG et ses anciens superviseurs Tennyson et Tinneti au conseil d’administration en tant que président et scientifique en chef. La start-up s’est attachée à attirer des financements auprès de bailleurs de fonds privés dans le but de vendre des données scientifiques tout comme EspaceX vend des trajets vers la station spatiale ou Planet vend des images d’observation de la Terre.

Le fabricant britannique de petits satellites Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) s’est engagé très tôt et a aidé à valider la conception de la mission. Peu à peu, le scepticisme des scientifiques a commencé à s’estomper.

« Au fil des ans, nous avons pris la parole lors de diverses conférences et donné des conférences à des centaines de scientifiques », a déclaré à 45secondes.fr Richard Archer, responsable du développement des partenariats chez Blue Skies Space. « Fréquemment, nous voyons des scientifiques d’autres domaines, tels que la science du système solaire, s’intéresser aux capacités de notre mission. Ils sont intéressés à rejoindre le projet et à nous aider à façonner la mission. »

L’année dernière, Blue Skies Space a signé son 10e client, une étape importante selon Tessenyi, et envisage de commencer à souder du métal au premier trimestre 2022.

À environ 10 % du coût d’une mission moyenne d’agence spatiale, les 770 livres. (350 kilogrammes) Twinkle avec son télescope de 20 pouces (50 centimètres) sera capable de faire des mesures spectroscopiques d’exoplanètes aussi précisément que le géant Hubble de 31 ans, selon Tessenyi. Mais la société envisage déjà un avenir au-delà de Twinkle.

« Nous sommes un fournisseur commercial d’un service de données », a déclaré Tessenyi. « Les universités peuvent acheter un abonnement à nos satellites et accéder aux ensembles de données qu’elles ne pourraient autrement pas obtenir. Nous nous efforcerons de récupérer le coût du satellite et, si nous réussissons, d’utiliser le produit de la vente de données satellitaires pour commencer cofinancer la deuxième génération d’un satellite dans le but de livrer toute une série de satellites à long terme. »

Khéops, Platon, Ariel (et les autres)

L’appétit pour les données de Twinkle n’est, selon Tessenyi, pas affecté par la multitude de missions exoplanètes nouvelles et à venir qui ont été annoncées ces dernières années. La mission low-cost Khéops de l’ESA , par exemple, en orbite à une altitude de 430 miles (700 kilomètres) tout comme Twinkle, ne peut mesurer que les caractéristiques de base des exoplanètes telles que leur densité et leur taille.

Le plus grand Platon , qui devrait être lancé deux ans après Twinkle, en 2026, cherchera principalement des planètes rocheuses dans des zones habitables autour de grandes étoiles. Seul Ariel , dont le lancement est prévu au plus tôt en 2029, se concentrera sur les atmosphères d’exoplanètes, comme Twinkle. Télescope spatial James Webb , dont le lancement est prévu plus tard cette année, contribuera également à la science des exoplanètes.

« Twinkle et Ariel seront en mesure de répondre à des questions plus complexes », a déclaré Tessenyi. « Y a-t-il de l’eau dans l’atmosphère des exoplanètes ? Y a-t-il du monoxyde de carbone ? Avec cela, nous pouvons commencer à faire des études de population, nous pouvons faire de la planétologie comparative entre notre système solaire et les planètes passionnantes qui ont été découvertes à l’extérieur. »

En fait, Giovanna Tinneti, l’ancienne superviseure de Tessenyi et scientifique en chef de Blue Skies Space, est également une chercheuse principale de la mission Ariel.

« Ariel est un satellite beaucoup plus gros et plus cher qui sera situé sur une orbite plus optimale », a déclaré Tessenyi.

La mission Ariel bénéficiera en fait de Twinkle, effectuant une analyse initiale des étoiles prometteuses qui pourraient ensuite être utilisées pour aider Ariel à se concentrer sur les cibles les plus intéressantes.

