Le premier vaisseau cargo Dragon amélioré de SpaceX s’arrête à la station spatiale avec de la science, des goodies et un nouveau sas

Un cargo SpaceX Dragon est arrivé à la Station spatiale internationale aujourd’hui (7 décembre) pour livrer des fournitures vitales à la NASA et essayer quelque chose de nouveau: se garer sans l’aide d’astronautes.

La compagnie de vols spatiaux privée a utilisé une fusée Falcon 9 pour lancer CRS-21, le premier vol à utiliser la version améliorée de son vaisseau spatial Dragon, vers la station spatiale dimanche 6 décembre depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Le véhicule s’est amarré de manière autonome au laboratoire en orbite aujourd’hui à 13 h 40 HNE (18 h 40 GMT), se garant au zénith, ou côté espace, du module Harmony de la station.

L’amarrage a été retardé de 10 minutes en raison de communications irrégulières avec les contrôleurs au sol lors de la dernière étape du voyage du Dragon. Au moment de l’amarrage, la station était en orbite à environ 431 kilomètres au-dessus du sud de l’océan Indien, près de l’Australie.

« Le Cargo Dragon est officiellement arrivé à la Station spatiale internationale », a déclaré le porte-parole de la NASA, Gary Jordan, lors d’une webdiffusion en direct de l’amarrage. « Des écoutilles devraient être ouvertes plus tard dans la journée pour ce premier accès à une partie de l’incroyable science qui est à bord. »

Le vaisseau spatial cargo Dragon CRS-21 de SpaceX accoste la Station spatiale internationale, le 7 décembre 2020.

La mission Dragon CRS-21 de SpaceX est le premier navire de ravitaillement à accoster à la Station spatiale internationale sans l’aide d’astronautes, qui utilisent généralement le bras robotique Canadarm2 de la station pour saisir les cargos entrants et les attacher manuellement à la station. Cependant, deux membres d’équipage de l’Expédition 64 – les astronautes de la NASA Kate Rubins et Victor Glover – ont surveillé l’amarrage de l’intérieur de l’observatoire Cupola de la station.

«Je voudrais juste féliciter toutes les équipes qui ont travaillé sur SpaceX-21. C’est assez incroyable de penser qu’il y a moins d’un mois vous avez amarré quatre membres d’équipage des stations spatiales internationales et que vous apportez maintenant un véhicule plein de la science de classe mondiale pour nous exécuter », a déclaré Rubins aux contrôleurs de mission à Houston après l’amarrage réussi.

L’arrivée du vaisseau cargo Dragon CRS-21 amélioré marque également la première fois que deux Dragons SpaceX ont été amarrés à la Station spatiale internationale. Un vaisseau spatial Crew Dragon, qui a amené quatre astronautes à la station spatiale en novembre pour la mission Crew-1, est également actuellement amarré au module Harmony.

« C’est la première fois que nous aurons deux dragons à bord – nous avons le Crew Dragon; nous aurons un cargo Dragon. Donc, encore une fois, des Dragons partout où vous regardez. Ce sera très amusant, » Kenny Todd , A déclaré vendredi 4 décembre, lors d’une conférence de presse préalable au lancement, le directeur adjoint du programme de la NASA pour la Station spatiale internationale.

SpaceX a repensé son engin spatial Dragon, un cheval de bataille, non seulement pour se connecter de manière autonome à la Station spatiale internationale, mais aussi pour avoir environ 20% de capacité de chargement en plus et la capacité de soutenir plus d’expériences scientifiques avec des casiers électriques supplémentaires à l’intérieur.

Ce Dragon reviendra également sur Terre avec un atterrissage assisté par parachute dans l’océan Pacifique, plutôt que dans l’Atlantique, où les Dragons se sont précédemment écrasés. Le site d’arrivée permettra à SpaceX de renvoyer des échantillons et des expériences scientifiques aux chercheurs plus rapidement que jamais auparavant, dans les quatre heures suivant les éclaboussures, a déclaré Kirt Costello, scientifique en chef de la NASA pour le programme de la Station spatiale internationale, lors de la conférence de presse préalable au lancement.

«Les missions cargo SpaceX Dragon sont toujours idéales pour ajouter de la science que nous pouvons faire sur ISS, en particulier en ce qui concerne les sciences de la vie, et cette mission est un véritable poids lourd à ce sujet», a déclaré Costello. « Si je devais décrire cette mission avec mes propres mots, ce serait peut-être » des cellules, des tissus et des organoïdes, oh là là! « »

À bord du vaisseau spatial Dragon CRS-21, il pèse 6400 livres. (2 903 kilogrammes) de fournitures et d’enquêtes scientifiques, y compris des «puces de tissu» pour la croissance de cellules humaines dans l’espace et des organoïdes cérébraux, ou de petits groupes de cellules semblables à du cerveau fabriqués à l’aide de la technologie des cellules souches qui aideront les scientifiques à comprendre comment les vols spatiaux affectent le cerveau humain.

La version améliorée du vaisseau spatial Cargo Dragon de SpaceX est vue au sommet d'une fusée Falcon 9 le 2 décembre 2020, alors qu'elle se prépare à être déployée pour lancer le complexe 39A au Kennedy Space Center de la NASA en Floride pour les 21e services de ravitaillement commercial de la société (CRS-21) lancement. La mission Dragon CRS-21 de SpaceX décolle sur une fusée Falcon 9 du complexe de lancement 39A au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, le 6 décembre 2020.

Également à bord du vaisseau spatial Dragon CRS-21 se trouve un nouveau sas pour la Station spatiale internationale. Le sas Nanoracks Bishop sera le premier sas commercial de l’avant-poste orbital, et les astronautes l’utiliseront pour transporter des charges utiles scientifiques vers et depuis l’extérieur de la station spatiale.

« Le Bishop Airlock est un segment étanche utilisé pour le transfert des charges utiles entre l’intérieur et l’extérieur de la station. Il fournit l’hébergement de la charge utile, les tests de robotique et le déploiement de satellites tout en servant également de boîte à outils extérieure pour les astronautes effectuant des sorties dans l’espace », ont déclaré des responsables de la NASA dans une déclaration.

Et comme il s’agissait du dernier lancement de cargaison de l’année, la NASA a ajouté des friandises de vacances pour les astronautes, notamment du cordonnier aux bleuets et cerises, de la dinde rôtie, des macaronis et du fromage, des pommes de terre gratinées, du maïs, des haricots verts et des biscuits sablés au gel scintillant pour la décoration.

« Les astronautes à bord pourront partager et se réunir pendant la saison des fêtes et célébrer avec de nouveaux plats qui seront proposés à bord du CRS 21 Dragon », a déclaré Jordan lors de la diffusion en direct sur le Web.

La mission Dragon CRS-21 marque une étape de plus pour SpaceX; c’est également la première mission de fret que la société a effectuée dans le cadre de son deuxième contrat de services de réapprovisionnement commercial avec la NASA, appelé CRS-2.

SpaceX a signé son premier contrat de ce type avec la NASA en 2008, acceptant à l’origine de lancer 12 missions de fret vers la station spatiale entre 2012 et 2016. La NASA a prolongé ce contrat en 2015 pour inclure un total de 20 vols de fret Dragon, pour un coût total d’environ 700 € million. (Northrop Grumman, anciennement connu sous le nom d’Orbital ATK, a également reçu un contrat pour faire voler du fret de la NASA sur son vaisseau spatial Cygnus.)

« Il y a neuf vols avec lesquels nous avons conclu un contrat pour SpaceX pour amener ce nouveau cargo Dragon … et c’est ce que nous faisons avec cette mission particulière », a déclaré Todd.

L’arrivée de la mission Dragon CRS-21 de SpaceX marque la première fois que deux Dragons sont amarrés à la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA)

Selon Todd, le cargo Dragon restera amarré à la station spatiale pendant environ 35 jours, ce qui signifie qu’il est prévu de revenir sur Terre vers le 10 janvier.

Le Crew Dragon actuellement amarré à la station devrait revenir sur Terre en mai. Le prochain cargo Dragon amélioré, CRS-22, devrait également être lancé à la station en mai.

