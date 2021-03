Le premier tweet jamais tweeté est mis aux enchères: il vaut 1,5 million de dollars

Aujourd’hui Twitter c’est l’un des réseaux sociaux les plus importants au monde, mais à sa naissance, peu auraient probablement misé sur son succès. Pour cette raison, le premier tweet jamais publié sur la plateforme, le 21 mars 2006, il est devenu quelque peu célèbre: sorti du clavier du fondateur Jack Dorsey, il s’agit d’un simple test twitter pour tester sa plateforme encore à ses balbutiements. Maintenant – 15 ans plus tard – le fondateur de Twitter veut vendre ce contenu aux enchères, ne donnant qu’à un seul acheteur le droit d’acheter un article numérique dont tout le monde pourrait en fait enregistrer une capture d’écran pour toujours.

L’initiative a été communiquée par Dorsey sur son profil Twitter et repose sur des jetons non fongibles, ou NFT, un type de certification basée sur la blockchain qui réussit de plus en plus dans la vente et l’échange d’actifs numériques. Les jetons non fongibles sont basés sur le même principe que Bitcoin et ont déjà été utilisés pour vendre aux enchères de nombreux objets numériques de toutes sortes. comme s’ils étaient uniques. Plusieurs auteurs se sont désormais tournés vers des plateformes spécialisées voire des maisons de ventes pour gérer la vente de leurs œuvres, mais la pièce maîtresse des transactions sont justement les NFT: signatures virtuelles basé sur des calculs diffusés sur le Net, qui ont force de contrats d’achat.

Une fois qu’un NFT est lié à un ensemble de bits, il devient immédiatement unique en son genre. En bref, peu importe que des copies infinies d’une image, d’une vidéo ou même d’un tweet puissent être générées: quiconque est en possession du NFT relatif peut revendiquer la possession de l’original en s’appuyant sur un système qui – étant distribué sur le Net ne vous déconnectez jamais. C’est sur ce principe que Dorsey veut vendre son premier tweet; la plateforme vers laquelle il s’est tourné pour la vente aux enchères est spécialisée dans les tweets et a déjà collecté des offres vertigineuses pour la première intervention historique sur le réseau social – dont la plus élevée en ce moment est bien 1,5 million de dollars.

