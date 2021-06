Le premier teaser de « Shazam ! Fureur des Dieux »

La production de « Shazam ! Fury of the Gods » prend enfin place, avec une série d’images émergeant sur la toile qui laisse entrevoir le nouveau costume que l’acteur Zachary Levi portera dans ce nouveau film qui aura à nouveau la direction de David F. Sandberg.

Comme si cela ne suffisait pas à exciter les fans, Sandberg a décidé de faire monter la barre un peu plus en révélant un extrait officiel du film, quoique avec une torsion : Levi et la scène où il se tenait étaient presque complètement sombres, quelque soit le l’acteur (restant dans son personnage) a fait remarquer à la caméra.

A travers ses réseaux sociaux, Sandberg avait déjà anticipé à ses followers que Shazam aurait un nouveau costume dans ce film. En raison de l’évolution de la conception de la production dans ce nouvel opus, il y avait une forte possibilité que la nouvelle combinaison ait de nouveaux détails dans sa conception.

En 2018, bien avant que le premier opus de « Shazam » ne puisse sortir en salles, David F. Sandberg a révélé que la combinaison devait être modifiée à différentes occasions pour améliorer la mobilité et les performances à l’écran de Levi, ce qui a amené l’équipe de production à avoir différentes versions du même costume à la fin du tournage.

« Shazam ! Fury of the Gods » mettra à nouveau en vedette Asher Angel dans le rôle de Billy Batson, qui, avec sa famille de frères adoptifs composée de Freddy (Jack Dylan Grazer), Eugene (Ian Chan), Pedro (Jovan Armand), Darla (Faithe Herman) et Mary (Grace Fulton), doivent utiliser les anciens pouvoirs accordés par un sorcier pour faire le bien et devenir de nouveaux symboles de justice. Le film a une date de sortie pour le 2 juin 2023.