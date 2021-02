Le premier teaser de l’Armée des morts de Zack Snyder est arrivé

Ce matin apporte notre premier aperçu du prochain film de zombies de Netflix, Armée des morts, révélant un braquage Vegas à enjeux élevés.

J’avais très hâte de voir Zack Snyder revenir dans le genre zombie avec Armée des morts. S’il faut encore attendre quelques mois pour qu’il tombe sur Netflix (bien que les suivis / préquels soient déjà en développement), aujourd’hui apporte un avant-goût de ce à quoi s’attendre:

De toute évidence, il n’y a pas grand-chose à faire dans ce court teaser, mais cela nous donne un aperçu des hordes de zombies contre lesquels les personnages seront confrontés. Dans l’ensemble, je creuse l’idée d’un groupe de survivants faisant PLUS que survivre et essayer de rester en vie. J’ai vraiment besoin d’une bande-annonce plus longue pour en avoir une meilleure idée, mais je creuse ce que nous voyons jusqu’à présent.

Suite à une épidémie de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires prend le pari ultime, s’aventurant dans la zone de quarantaine pour réussir le plus grand braquage jamais tenté.

Armée des morts frappe Netflix sur 21 mai 2021.