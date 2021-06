Le premier Superman Day sans Henry Cavill

Le jour de son 38e anniversaire, la nouvelle est venue que Henri Cavill je savais déjà: Warner Bros. l’a renvoyé définitivement et ne jouera plus Superman, l’un des personnages les plus populaires de la franchise et l’un des plus appréciés des fans. De cette manière, la société de production commence la recherche d’un nouvel acteur, mais avec certaines caractéristiques.

Fin février, il a été signalé que le Univers étendu de DC Comics aura un redémarrage de la figure, mais avec un acteur noir, quelque chose qui a réveillé les dures déclarations de Pêcheur de raie, traitant WB d’hypocrites. À ce moment-là, ils ont annoncé que Ta-Nehisi Coates reprendra le script et que JJ Abrams sera dans le sens du projet, mais il semble que ce ne sera pas le cas.

Selon le rapport des médias américains Le journaliste hollywoodien, Warner et DC s’engagent à embaucher un réalisateur noir, pour discuter de ce qui sera la première incarnation cinématographique de Superman avec un acteur noir. Pour le moment, les noms de Steven Caple Jr., JD Dillard, Regina King et Shaka King.

Ainsi, était-ce on savait enfin que le licenciement de Cavill est définitif et qu’il ne portera plus le costume ce qui l’a amené à être l’une des célébrités les plus reconnues d’aujourd’hui. Cependant, restera l’affection des fans, qui se sont battus jusqu’au bout pour le garder en tête avec une campagne sur les réseaux sous le slogan « #HenryCavillSuperman », où ils ont exprimé leur soutien à l’acteur et l’ont positionné comme le meilleur interprète du personnage.

Après l’échec au box-office et dans les critiques de la Justice League de 2017, Warner Bros. a commencé à écarter Henry Cavill et la relation a explosé lorsque la société de production a voulu qu’il fasse une apparition dans le film Shazam !, mais il n’était pas disponible et ils ne sont pas parvenus à un accord.. La dernière chose que nous avons vue de l’acteur en tant que Superman était en Ligue de justice de Zack Snyder, Quoi il ne fera pas partie de l’univers DC.