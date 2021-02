Le premier soldat, la bataille royale mobile

Square Enix surprend après State of Play avec l’annonce de Final Fantasy VII: The First Soldier. Un Battle Royale pour mobiles.

Avec l’état du jeu terminé et l’annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade terminée, la dernière chose à laquelle nous nous attendions était plus de jeux de la saga Cloud et de l’entreprise. Mais Square Enix n’a pas manqué l’occasion. Avec trahison (et nocturne) il a libéré Annonce de Final Fantasy VII: Le premier soldat.

Celui-ci, qui était l’un des noms enregistrés par la société, est un jeu pour appareils mobiles. Pour iOS et Android. Sa jouabilité C’est celui d’un Battle Royale dans lequel nous devrons survivre au milieu d’un Midgar un peu de méchants qui veulent nous frapper.

Plus précisément, et comme son nom l’indique, nous jouerons le rôle d’un aspirant SOLDAT, le corps d’élite de Shinra auquel Cloud appartient. Pour le moment, ce n’est qu’un projet et la sécurité en est le moindre. Autrement dit, il s’agit en fait d’une expérience avec des humains.

L’objectif sera de passer les tests que nous sommes en train de mettre dans cette expérience de l’entreprise et de gravir les échelons. Ce n’est qu’alors que nous pourrons aspirer à être les meilleurs et devenir le premier SOLDAT Histoire.

Ces événements se produiront 30 ans avant que Sefiroth ne l’ait jugé brun à Midgar, mais nous ne pouvons y jouer que sur les téléphones mobiles et à partir de ce 2021. Une décision plus que curieuse puisque oublier le PC pour ce type de jeu est… discutable.

Quoi qu’il en soit, il semble que l’univers de Final Fantasy VII sera quelque chose de beaucoup plus grand que ce à quoi nous nous attendions. Nomura en fait-il son prochain Kingdom Hearts? Eh bien, ne l’excluez pas car à ce rythme …