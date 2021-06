Le premier siège à l’espace sur New Shepard de Blue Origin se vend 28 millions de dollars

Avec une offre élevée de 28 millions de dollars, une personne anonyme a gagné la chance de rejoindre la personne la plus riche de la Terre lors d’un vol dans l’espace.

Blue Origin, la société de vols spatiaux commerciaux de Jeff Bezos, a conclu sa compétition de deux semaines pour le premier siège à bord de son lanceur New Shepard avec une vente aux enchères en direct le samedi 12 juin. L’enchère, que la société a diffusée en direct en ligne, est passée de 4,8 millions de dollars d’ouverture au marteau de 28 millions de dollars en un peu moins de sept minutes.

« Comme c’était excitant ! 28 millions de dollars ! » s’est exclamé Ariane Cornell, directrice des ventes astronautes et orbitales de Blue Origin, juste après la conclusion de la vente aux enchères. « Toute l’équipe de Blue Origin est impatiente de rencontrer notre premier client.

Le commissaire-priseur Steve Little avec RR Auction martèle l’offre gagnante de 28 millions de dollars pour le premier siège à l’espace sur le lanceur New Shepard de Blue Origin, qui devrait décoller le 20 juillet 2021. (Crédit image: Blue Origin)

Le paiement total pour le siège, y compris la prime d’achat de six pour cent, sera de 29 680 000 €. Le montant de l’enchère gagnante sera reversé à la fondation à but non lucratif de Blue Origin, Club for the Future, qui a pour objectif d’inspirer les générations futures à poursuivre des carrières dans les STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et « d’aider à inventer l’avenir de la vie dans l’espace. »

Le meilleur enchérisseur, que Blue Origin a déclaré qu’il identifierait plus tard, a remporté l’opportunité de rejoindre Bezos, son frère Mark et un passager qui n’a pas encore été nommé lors du lancement de New Shepard prévu pour le 20 juillet. à l’occasion du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11, le soumissionnaire est appelé à entrer dans l’histoire en étant l’un des premiers touristes spatiaux à voler juste au-dessus de la ligne Kármán, haute de 100 kilomètres, la ligne internationale -limite reconnue séparant l’atmosphère terrestre de l’espace extra-atmosphérique.

Le vol, d’une durée totale de 10 à 12 minutes, débutera depuis le premier site de lancement de Blue Origin, près de Van Horn, dans l’ouest du Texas. Après avoir décollé et une ascension de 2 minutes et 45 secondes, la capsule de l’équipage de New Shepard se séparera du module de propulsion de la fusée à environ 220 000 pieds (67 km), puis continuera à monter à plus de 328 000 pieds (100 km).

La capsule retombera alors sur Terre, déployant des parachutes pour ralentir son retour. Le vol se termine par un atterrissage près de l’endroit où le New Shepard a été lancé.

La capsule de l’équipage New Shepard de Blue Origin descend sur Terre sous des parachutes pour un atterrissage dans l’ouest du Texas. (Crédit image: Blue Origin)

Le vol du 20 juillet marquera le 16e vol du New Shepard, après 15 vols d’essai sans équipage. Ce sera la troisième utilisation du RSS (Reusable Space Ship) « First Step ».

Pour être admissible à voler, l’enchérisseur gagnant doit avoir au moins 18 ans, mesurer entre 5 pieds et 6 pieds, 4 pouces de hauteur (152 et 193 cm), peser entre 110 et 223 lb. (50 et 101 kg) et être capable de gravir la tour de lancement de New Shepard — sept volées d’escaliers — en moins de 90 secondes.

Le gagnant doit également être capable de supporter jusqu’à trois fois la force de gravité pendant jusqu’à deux minutes et être capable de suivre de manière fiable les instructions par contact radio ou voyants d’alerte. Avant le vol, le meilleur enchérisseur devra signer une décharge de responsabilité et suivre une formation, lorsque Blue Origin évaluera sa capacité à voler (la compagnie ne portera pas de jugement sur l’état de santé de la personne, s’en remettant à un médecin du frais).

Blue Origin a commencé la vente aux enchères le 5 mai, acceptant initialement des offres scellées via son site Web. En collaboration avec RR Auction, une entreprise basée à Boston et spécialisée dans les artefacts d’exploration spatiale, les soumissionnaires ont été examinés individuellement et devaient déposer 10 000 € pour les offres de plus de 50 000 €.

Le 19 mai, les enchères en ligne sont devenues publiques, ouvrant à 1,4 million de dollars. L’offre est passée à 2,8 millions de dollars en une journée, puis s’est maintenue jusqu’au lundi 7 juin, date à laquelle Bezos a annoncé que lui et son frère rejoindraient le gagnant sur le vol. Une nouvelle série d’offres a ensuite porté le prix à 4,8 millions de dollars, où la vente aux enchères en direct a commencé samedi.

Blue Origin a déclaré que la vente aux enchères avait suscité l’intérêt de près de 7 600 personnes de 159 pays. La société n’a pas divulgué le nombre total de soumissionnaires qualifiés ni le nombre d’offres placées.

Le prix des sièges sur les futurs vols New Shepard n’a pas encore été annoncé. Blue Origin a déclaré que les meilleurs enchérisseurs qui n’ont pas remporté l’enchère seront parmi les premiers à avoir accès aux futurs sièges.

