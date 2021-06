Le premier satellite jumeau de surveillance du niveau de la mer de l’ESA Sentinel-6 est désormais opérationnel

24 juin 2021 14:00:42 IST

Le satellite de surveillance du niveau de la mer Sentinel-6 de l’Agence spatiale européenne (ESA) a été mis en service. Le Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich, qui a été lancé le 21 novembre 2020, est désormais opérationnel, selon le Agence spatiale européenne (ESA).

Les données générées par le satellite peuvent désormais être utilisées pour les prévisions météorologiques océaniques et peuvent aider les chercheurs en climatologie et d’autres utilisateurs de données. Plusieurs agences ont collaboré pour rendre ce satellite possible, notamment l’ESA, Eumetsat, la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et l’agence spatiale française CNES (Centre National d’études Spatiales).

Parlant de la mission, la responsable du programme d’altimétrie océanique d’Eumetsat, Julia Figa Saldana, a déclaré qu’au cours des six derniers mois, ils faisaient voler le satellite sur la même orbite que Jason-3, la mission de référence altimétrique actuelle. Cela a été fait pour que les deux satellites aient la même « vue » sur l’océan.

Les données ont fait l’objet d’une collaboration croisée entre des experts du monde entier pour plus d’exactitude. Actuellement, il est en cours de traitement chez Eumetsat en Allemagne à Darmstadt. À partir de ce centre, les données sont ensuite fournies aux utilisateurs des prévisions météorologiques et océaniques.

Le satellite possède un altimètre radar dont la fonction est de mesurer le temps mis par les impulsions radar pour remonter à la surface de la Terre puis revenir.

Craig Donlon, le scientifique de la mission Sentinel-6 à l’ESA, a déclaré que le transpondeur CDN1, qui montre les mesures de Sentinel-6 et Jason-3, a une différence absolue de moins de 2 mm. Il a dit qu’il est « remarquable pour deux satellites indépendants opérant à une altitude de 1330 km ».

À propos des satellites Sentinel-6

Alors que Sentinel-6 est le premier satellite de la mission, son site Web identique Sentinel-6B sera lancé cinq ans plus tard en 2025. Il devrait fournir des données au moins jusqu’en 2030. Ils sont conçus pour durer cinq ans et demi. demi-années mais pourrait fournir des données beaucoup plus longtemps.

le Satellites sentinelles ont chacun à peu près la taille et la forme d’un grand monospace surmonté de panneaux solaires inclinés et pèsent près de 1 200 kilos, y compris le carburant de fusée.

Les satellites feront le tour de la planète sur la même orbite que les missions précédentes qui ont fourni des données sur la hauteur de la surface de la mer au cours des trois dernières décennies, cartographiant 95% de l’océan libre de glace de la Terre tous les dix jours.

Ils continueront de fournir des données, car l’accélération de l’élévation du niveau de la mer est sans doute l’impact du changement climatique qui affectera le plus grand nombre de personnes au cours des trois prochaines décennies.

Près de 800 millions de personnes vivent à moins de cinq mètres du niveau de la mer, et même une augmentation du niveau de la mer de quelques centimètres peut se traduire par beaucoup plus de dégâts dus aux marées hautes et aux ondes de tempête.

Les hauteurs de la surface de la mer sont affectées par le réchauffement et le refroidissement de l’eau, ce qui permet aux scientifiques d’utiliser les données altimétriques pour détecter des conditions météorologiques telles que le chaud El Nino et le froid La Nina.

Auparavant, il avait été signalé que le coût de la mission, qui s’élève à environ 1,1 milliard de dollars ou 900 millions d’euros, avait été partagé par l’ESA et la NASA.

