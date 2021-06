Le premier satellite en bois au monde sera lancé cette année

Le premier « satellite en bois » au monde s’apprête à être lancé cette année.

WISA Woodsat, un nanosatellite qui mesure 4 x 4 x 4 pouces (10 x 10 x 10 centimètres) et pèse environ 2,2 livres. (1 kilogramme), utilise un type spécial de contreplaqué enduit (appelé WISA) pour ses panneaux de surface. Le satellite en bois sera lancé dans le cadre d’une mission, conçue par Arctic Astronautics, une entreprise finlandaise fabriquant des kits de cubesat pour les étudiants. L’objectif de la mission est de tester le comportement et la durabilité de ces panneaux de contreplaqué dans les conditions extrêmes de l’espace et d’évaluer leur adéquation pour de futures missions.

Le satellite sera équipé de deux caméras, dont l’une sera fixée à une perche à selfie en métal, permettant à l’équipe de mission d’observer comment la surface de contreplaqué du satellite change dans l’environnement spatial.

En rapport: La start-up bluShift Aerospace lance sa première fusée commerciale à biocarburant depuis le Maine

« Le matériau de base du contreplaqué est le bouleau, et nous utilisons essentiellement le même que celui que vous trouverez dans une quincaillerie ou pour fabriquer des meubles », a déclaré l’ingénieur en chef de Woodsat, Samuli Nymanm, qui est également le co-fondateur d’Arctic Astronautics. dans un rapport . « La principale différence est que le contreplaqué ordinaire est trop humide pour les utilisations spatiales, nous plaçons donc notre bois dans une chambre à vide thermique pour le sécher. Ensuite, nous effectuons également un dépôt de couche atomique, en ajoutant une très fine couche d’oxyde d’aluminium. »

Alors, comment un satellite en bois peut-il survivre dans l’espace ?

L’oxyde d’aluminium, un composé chimique généralement utilisé pour encapsuler l’électronique, aidera à empêcher le bois de libérer du gaz dans l’environnement spatial, selon Nymanm. Il protégera également la surface contre l’exposition aux produits corrosifs oxygène atomique , que l’on trouve aux confins de l’atmosphère terrestre. Ce type d’oxygène, créé lorsqu’un fort rayonnement UV du soleil sépare les molécules d’oxygène normales, a été découvert pour la première fois après avoir endommagé les couvertures thermiques des premiers Navette spatiale missions.

Cet oxygène atomique assombrira probablement les panneaux de contreplaqué. Le satellite, cependant, devrait survivre dans l’environnement extrême, la société dit dans le communiqué.

En plus du revêtement, les ingénieurs testeront également divers vernis et laques sur des sections de bois.

Outre les deux caméras, le satellite embarquera également un ensemble de capteurs de pression qui surveilleront la pression dans les cavités embarquées, en particulier lors des premiers jours en orbite du vaisseau spatial.

Le satellite effectuera également une expérience qui testera l’utilisation d’un nouveau matériau plastique électriquement conducteur imprimé en 3D, qui pourrait ouvrir la voie à une éventuelle future impression 3D embarquée de câbles d’alimentation et de données directement dans l’espace, l’Agence spatiale européenne, qui aide Arctic Astronautics teste le satellite, a déclaré dans une déclaration séparée .

Le satellite, qui est alimenté par neuf petites cellules solaires, sera équipé d’une charge utile de radio amateur qui permettra aux amateurs de relayer des signaux radio et des images dans le monde entier.

Arctic Astronautics a précédemment fait voler un cube en bois sur un ballon météo, qui, cependant, n’a pas dépassé la ligne karmanique, la frontière entre l’atmosphère et l’espace. Le Woodsat actuel est une nouvelle génération de la technologie. Il sera lancé sur son orbite polaire de 300 et 370 miles (500 et 600 kilomètres) sur Laboratoire de fusées de la fusée Electron en novembre de cette année.

UPM Plywood, qui fabrique du contreplaqué, et la société de conception technologique Huld, sont partenaires du projet.

« Nous prévoyons de nombreuses possibilités à l’avenir en utilisant le savoir-faire développé dans cette mission », a déclaré Matti Anttila, directeur du développement des affaires spatiales de Huld, dans le communiqué.