Le premier rover chinois sur Mars obtiendra l’un de ces 10 noms et vous pourrez voter pour sélectionner le gagnant

La Chine organise un vote public de 40 jours pour aider à sélectionner le nom de son rover Mars qui se rapproche actuellement de la planète rouge.

Le public peut désormais voter pour ses favoris parmi une liste de 10 noms pour le rover de la mission Tianwen-1.

Les 10 noms – Hongyi, Qilin, Nezha, Chitu, Zhurong, Qiusuo, Fenghuolun, Zhuimeng, Tianxing et Xinghuo – sont tirés d’idées comprenant des figures mythologiques chinoises, des concepts confucéens et des animaux légendaires.

Notamment Hongyi, des Analectes confucéens, peut être traduit par «persistance» ou persévérance, donnant une signification similaire au rover Perseverance de la NASA se dirigeant également vers Mars. D’autres significations incluent:

Zhurong : un dieu du feu

: un dieu du feu Qilin : une licorne chinoise

: une licorne chinoise Chitu : lapin rouge

: lapin rouge Qiusuo : à explorer, en référence à un poème ancien

: à explorer, en référence à un poème ancien Zhuimeng : poursuivre un rêve

: poursuivre un rêve Nezha : un héros mythologique

: un héros mythologique Fenghuolun : Les armes de Nezha

: Les armes de Nezha Tianxing : se référant au mouvement des corps célestes

: se référant au mouvement des corps célestes Xinghuo: étincelle

Le Centre d’exploration lunaire et d’ingénierie spatiale appartenant à l’Administration spatiale nationale de Chine (CNSA) a annoncé la liste restreinte le 18 janvier après avoir sollicité des suggestions après la mission lancée en juillet de l’année dernière.

La mission chinoise Tianwen-1 comprend à la fois un orbiteur et un rover, et le vaisseau spatial doit entrer en orbite autour de Mars le 10 février.

Le rover ne tentera son atterrissage que vers mai. L’orbiteur visualisera le site d’atterrissage et déterminera les conditions au sol en préparation de l’atterrissage.

La sonde chinoise Tianwen-1 sur Mars est vue par une minuscule caméra éjectée du vaisseau spatial sur une photo prise à 15 millions de kilomètres de la Terre. (Crédit d’image: CNSA)

S’il atterrit avec succès, environ 530 lb. (240 kilogrammes) de rover à énergie solaire étudiera les caractéristiques du sol de surface et la distribution potentielle de la glace d’eau avec son instrument radar d’exploration souterraine. Le rover transporte également des caméras et des instruments panoramiques et multispectraux pour analyser la composition des roches.

La mission Tianwen-1 et la chance de nommer le rover ont suscité beaucoup d’attention.

« Plus de 1,4 million de candidatures ont été reçues de 38 pays et régions depuis que nous avons lancé la campagne de dénomination en juillet 2020. Plus de 200 000 d’entre eux sont éligibles. La participation active des internautes montre leur grand soin pour la mission sur Mars », Yuan Foyu, directeur de la campagne de dénomination du premier rover chinois sur Mars, a déclaré à CCTV.

Le vote est organisé par le géant chinois de l’internet Baidu avec une date limite du 28 février. Les juges délibéreront ensuite et annonceront un nom définitif quelque temps avant l’atterrissage.

Tianwen-1 est la première mission interplanétaire indépendante de la Chine et tire également son nom de l’histoire, avec « Tianwen » signifiant « Questions célestes » ou « Questions au ciel », tiré d’un poème écrit par Qu Yuan (environ 340-278 avant notre ère) .

