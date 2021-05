Le premier robot mobile de la NASA, VIPER, explorera la surface lunaire lors de son lancement en 2023

26 mai 2021 17:24:19 IST

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) envoie son premier robot mobile sur la Lune et devrait le lancer d’ici la fin de 2023. Le robot nommé Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) fait partie du programme Artemis. Il cartographiera et explorera les ressources de la lune sur et sous la surface lunaire, en particulier la glace d’eau. Cela les aidera à assurer une présence humaine durable sur la lune.

Selon la NASA, lorsque les astronautes reviendront sur la lune après la mission Apollo, ils «suivront les empreintes de roues de VIPER et atterriront au pôle sud lunaire».

À propos du rover

Lorsque VIPER atterrira sur la surface lunaire, il utilisera son système de suspension et ses roues spécialisées qui lui permettront de voyager sur tous les types de sols et de pentes. La déclaration indique que la conception du rover est inspirée du Resource Prospector que la NASA a annulé en 2018. Il aura une durée de mission de trois jours lunaires (100 jours terrestres).

VIPER sera le robot le plus capable que la NASA ait jamais envoyé à la surface lunaire et nous permettra d’explorer des parties de la Lune que nous n’avons jamais vues », a déclaré Sarah Noble, scientifique du programme pour VIPER.

«Le rover nous apprendra l’origine et la distribution de l’eau sur la Lune et nous préparera à récolter des ressources à 240 000 miles de la Terre qui pourraient être utilisées pour envoyer en toute sécurité des astronautes encore plus loin dans l’espace, y compris sur Mars», a-t-elle ajouté.

Le rover a des phares à énergie solaire qui lui permettront de regarder toutes les régions qui sont dans l’obscurité permanente de l’autre côté de la lune. Ce sont les parties les plus sombres et les plus froides de la lune car elle ne fait jamais face au soleil.

«Les données reçues de VIPER ont le potentiel d’aider nos scientifiques à déterminer des emplacements précis et des concentrations de glace sur la Lune et nous aideront à évaluer l’environnement et les ressources potentielles au pôle sud lunaire en préparation pour les astronautes Artemis», a déclaré Lori Glaze, directeur de la division des sciences planétaires de la NASA au siège de l’agence à Washington.

La déclaration de la NASA rapporte que VIPER aura quatre instruments. Il comprend le marteau perforateur Regolith et Ice Drill for Exploring New Terrains (TRIDENT), le spectromètre de masse d’observation des opérations lunaires (MSolo), le système de spectromètre proche infrarouge des volatiles (NIRVSS) et le système de spectromètre à neutrons (NSS).

La société de technologie de robotique spatiale Astrobotics a été chargée du lancement, du transit et de la livraison de VIPER à la surface de la lune.

Cela fait partie des services commerciaux de charge utile lunaire (CLPS) de la NASA. Les autres entreprises aérospatiales privées qui participent à cette initiative sont SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin et Sierra Nevada Corporation, pour n’en nommer que quelques-unes. La NASA a investi 433,5 millions de dollars pour le développement de sa mission et ses opérations. La valeur actuelle du contrat de livraison pour Astrobotic pour livrer VIPER sur la Lune via CLPS est d’environ 226,5 millions de dollars.

