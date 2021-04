Le premier regard sur Tatiana Maslany dans ‘She-Hulk’ arrive

Une nouvelle image a été divulguée qui offre le premier regard sur Tatiana Maslany Dans le rôle de Jennifer Walter dans la prochaine série de MCU, «She-Hulk».

Alors que Studios Marvel continue de développer ses projets pour la phase quatre du MCU. Une fois la série de «WandaVision» Oui ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, les fans attendent avec impatience l’arrivée de nouveaux titres sur la plate-forme Disney +, dont certains introduiront de nouveaux personnages dans l’univers cinématographique Marvel.

Initialement annoncée en 2019, la série « She-Hulk » a gardé ses détails de production secrets. Les informations de la distribution n’étaient publiques que des mois plus tard, ce qui était logique compte tenu de la façon dont la pandémie de coronavirus a jeté les plans de la phase quatre du MCU au sol, avec des retards importants.

Maintenant, la première image du tournage de « She-Hulk » a été divulguée, montrant Maslany dans le rôle de Jennifer Walter dans la prochaine série du MCU. Sur la photo, Maslany porte un sweat-shirt jaune en tant qu’étudiant, ce qui pourrait indiquer qu’il s’agit d’un flashback au début.

Une autre possibilité est que Marvel suive l’histoire de « She-Hulk » de manière linéaire, à partir de ses années d’étudiant jusqu’à ce qu’elle devienne la super héroïne. En tant que cousin de Bruce Banner, l’émission devrait également explorer la relation entre les deux dans une certaine mesure.







Dans les bandes dessinées, Jennifer devient un super-héros lorsqu’elle reçoit le sang de rayonnement de Bruce par transfusion après avoir été abattue plusieurs fois par un gangster.

Pour le moment, la production de « She-Hulk » durera plus de mois, ce qui indiquera sûrement que nous pourrons voir plus d’images, de vidéos et de théories divulguées sur l’intrigue possible de l’émission attendue.