Le premier regard sur l’héritage de Jupiter amène Mark Millar à comparer sa série Netflix au parrain

En ce qui concerne les créateurs de bandes dessinées, peu de noms sont aussi populaires à Hollywood que Mark Millar. Ses bandes dessinées ont toujours été transformées en grands succès au box-office, de Déchirer, foutre une branlée à Le Kingsman, à Captain America: guerre civile. Maintenant, Netflix se prépare à publier l’adaptation de la série en direct de Jupiter’s Legacy, une série de bandes dessinées que Millar a publiée pour la première fois en 2013. Dans une interview avec EW, Millar a décrit l’adaptation à venir comme une épopée de super-héros avec des échos de Le Seigneur des Anneaux et Le parrain.

«Je voulais faire une histoire qui deviendrait la plus grande épopée de super-héros de tous les temps. Je voulais faire le super-héros Le Seigneur des Anneaux qui serait intemporel et juste une collection exceptionnelle de livres que les gens liraient dans 50 ou 100 ans. .. [Jupiter’s Legacy is like The Godfather] en ce sens qu’il s’agit d’une famille atypique au cœur de la situation la plus scandaleuse. Mais cela semble incroyablement humain et très stratifié parce que vous pouvez vous rapporter à tout le monde dans l’histoire et cela lui donne cette humanité. «

Le L’héritage de Jupiter Les bandes dessinées racontent l’histoire d’un personnage ressemblant à Superman, nommé The Utopian, qui partage ses pouvoirs avec un cercle d’amis et de parents proches après un voyage sur une île mystérieuse. Armés de leurs pouvoirs, le groupe de héros s’est mis à créer un héritage d’héroïsme idéaliste qui donne l’exemple au reste du monde.

À l’époque actuelle, cet héritage est devenu un albatros autour du cou des enfants de The Utopian, qui luttent sous le poids de vivre selon les normes fixées par leurs parents. Ainsi, une lutte générationnelle commence à se développer entre les héros «classiques» de la génération de The Utopian et la nouvelle race «d’anti-héros» cherchant à se forger une identité. Selon Mark Millar, cette lutte est le point de départ de L’héritage de Jupiter.

« Tout est lié à ce grand concept de science-fiction. Mais alors vous pouvez le ramener à quelque chose d’encore plus simple: et si le gars le plus cool du monde, comme Superman, épousait la femme la plus cool du monde, comme Wonder Woman, et ils avaient ces putain de terrible des enfants qui seraient comme les Kardashian? … Après presque un siècle de super-héros qui maintiennent simplement le statu quo, les plus intelligents commencent à se demander ce qui se passe s’ils enfreignent les règles que les héros plus âgés ont conservés toute leur vie. Que se passe-t-il s’ils sortent? de ce cycle répétitif? C’est notre point de départ et ça devient fou à partir d’ici. «

Le premier regard sur la nouvelle émission partagée par Netflix indique qu’il s’agira de l’adaptation la plus fidèle d’une série de bandes dessinées de Mark Millar à ce jour. Et j’espère aussi l’une des meilleures adaptations. Netflix L’héritage de Jupiter stars Josh Duhamel comme The Utopian, Ben Daniels comme Brain-Wave, Leslie Bibb comme Lady Liberty, Elena Kampouris comme Chloe Sampson, Andrew Horton comme Brandon Sampson, Mike Wade comme The Flare, Anna Akana comme Raikou et Matt Lanter comme Skyfox. La série sortira le 7 mai sur Netflix. Cette nouvelle est née à Entertainment Weekly.

