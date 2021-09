Le premier regard du Tender Bar révèle Ben Affleck et Tye Sheridan dans le nouveau drame de George Clooney

Amazon Studios vient de publier le premier aperçu du nouveau drame du réalisateur George Clooney La barre tendre. Nous voyons Oncle Charlie (Ben Affleck) partager quelques conseils avec son neveu JR (Tye Sheridan) dans le bar familial. JR semble tout comprendre de l’une de ses nombreuses figures paternelles originales qu’il a collectionnées.

Le synopsis officiel dit : « La barre tendre raconte l’histoire de JR (Sheridan), un garçon orphelin qui grandit dans la lueur d’un bar où le barman, son oncle Charlie (Ben Affleck), est le plus pointu et le plus coloré d’un assortiment de figures paternelles originales et démonstratives. Alors que la mère déterminée du garçon (Rabe) s’efforce d’offrir à son fils des opportunités qui lui sont refusées – et quitte la maison délabrée de son père scandaleux mais qui le soutient à contrecœur (Christopher Lloyd) – JR commence à jouer avec courage, sinon toujours avec grâce, poursuivre son amour romantique et rêves professionnels – avec un pied constamment placé dans le bar de l’oncle Charlie. La barre tendre est basé sur les mémoires les plus vendues du même. »

La distribution de l’ensemble, dont Ben Affleck, lauréat d’un Oscar, Tye Sheridan, Christopher Lloyd et Lily Rabe raconteront l’histoire de JR Moehringer qui lui a valu le prix Pulitzer. L’adaptation du scénario a été écrite par le lauréat des Oscars William Monahan (Les défunts, Le joueur). Ce sera le quatrième long métrage réalisé par Clooney qui raconte une histoire vraie, y compris Les Hommes Monuments, Bonne nuit et bonne chance., et les mémoires ironiques de Chuck Barris, Confessions d’un esprit dangereux.

George Clooney dirige également la nouvelle série Confessions d’un esprit dangereux, avec Justin Timberlake dans le rôle de Chuck Barris. Il continuera à raconter l’histoire avec son Porte d’eau mini-série, Les garçons dans le bateau qui est basé sur « Les garçons dans le bateau : Neuf Américains et leur quête épique de l’or aux Jeux olympiques de Berlin de 1936 », l’histoire à succès n°1 du « New York Times » sur le triomphe olympique américain de l’aviron dans l’Allemagne nazie. Si vous ne l’avez pas lu, faites-vous plaisir. Il poursuivra sa séquence biographique avec Saint Jean.

Tye Sheridan a attiré notre attention pour la première fois en tant que jeune garçon dans Boue, avec Matthew McConaughey. Depuis, son étoile monte en puissance. Il a reçu les éloges des critiques pour son tour dans L’expérience de la prison de Stanford. Il peut actuellement être vu dans le nouveau thriller de Paul Schrader Le compteur de cartes face à Oscar Isaac.

Lily Rabe joue actuellement dans son nouveau rôle dans Double long métrage d’histoire d’horreur américaine, que vous pouvez regarder en streaming sur Hulu. Vous pouvez aussi la voir dans La première dame, racontant les histoires des premières dames charismatiques, complexes et dynamiques de l’Amérique. Et si vous n’avez pas eu le vertige de voir Christopher Lloyd rejoint par Jaeden Martell dans le Rick et Morty live-action show pour Adult Swim, regardez le teaser et rejoignez-nous !

Le drame du passage à l’âge adulte sortira dans les cinémas de LA et de New York en version limitée le 17 décembre, et sera diffusé dans tout le pays le 22 décembre. Le film sera disponible dans le monde entier en streaming via Amazon Prime Video le 7 janvier.

