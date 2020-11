Le premier regard du projet Adam de Netflix fait voyager dans le temps avec Ryan Reynolds

Dead Pool La star Ryan Reynolds s’est à nouveau associée à Netflix pour le prochain film de science-fiction, Le projet Adam, et l’acteur a maintenant partagé notre premier regard officiel sur l’aventure du voyage dans le temps. Le projet Adam aurait commencé la production ce mois-ci à Vancouver, Reynolds offrant le premier aperçu du film dans une image mettant en vedette la star d’action aux côtés de l’enfant acteur Walker Scobell, qui joue la version de 13 ans de Reynolds dans le film.

« Et c’est parti … le tournage a commencé sur The Adam Project pour @netflix. C’est un casting et une équipe de rêve. Heureux d’être de retour dans les bras solides de mon ami, coach de vie et réalisateur, @slevydirect. »

Le projet Adam se concentre sur Adam Reed, 13 ans, alors qu’il continue de pleurer la mort subite de son père un an plus tôt, lorsqu’une nuit, il entre dans son garage pour y trouver un pilote blessé qui s’y cache. Ce pilote mystérieux (Ryan Reynolds) se révèle être la version plus ancienne de lui-même du futur, où le voyage dans le temps en est à ses balbutiements. Il a tout risqué pour revenir dans le temps dans une mission secrète et ensemble, ils doivent se lancer dans une aventure dans le passé pour retrouver leur père, remettre les choses en ordre et sauver le monde.

Le film original de Netflix a été mis en place il y a huit ans à Paramount, période pendant laquelle Mission impossible La star et l’icône hollywoodienne Tom Cruise étaient attachées. Depuis lors, le script a subi plusieurs réécritures, l’itération la plus récente étant écrite par Vous irremplaçable et Banshee scénariste Jonathan Tropper. Récemment récupéré par Netflix, Le projet Adam verra Reynolds faire à nouveau équipe avec Guy gratuit réalisateur Shawn Levy, et a David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger à bord comme producteurs.

Avengers: Fin de partie La star Mark Ruffalo a récemment signé sur le projet aux côtés de l’actrice nommée aux Oscars Catherine Keener, avec Ruffalo sur le point de jouer le rôle du père de Reynolds, un physicien brillant, avec Keener à bord comme le méchant du film, qui lui a volé une technologie puissante. Le projet Adam aussi étoiles gardiens de la Galaxie star Zoe Saldana dans le rôle de la femme pilote de chasse de Reynolds, et Alias’ Jennifer Garner, qui jouera la mère d’Adam à 13 ans.

Le projet Adam sera également le premier film à présenter le Group Initiative Project de Ryan Reynolds, qui vise à développer les talents de groupes sous-représentés à Hollywood au nom de la diversité et de l’inclusion. L’acteur a annoncé l’initiative au cours de l’été, déclarant qu’il trouverait entre 10 et 20 stagiaires issus de communautés marginalisées, quel que soit leur âge, et paierait pour les loger et les former pour son prochain film.

Reynolds a plusieurs projets de haut niveau en cours aux côtés de Le projet Adam, y compris le film d’action à gros budget de Netflix Avis rouge aux côtés de Dwayne Johnson et Gal Gadot, et le jeu vidéo inspiré Guy gratuit, réalisé par Shawn Levy. Il a également été annoncé récemment que Reynolds se déguiserait à nouveau en anti-héros Marvel Dead Pool, avec Wendy Molyneaux et Lizzie Molyneaux-Loeglin signant pour écrire le scénario de la très attendue bande dessinée threequel.

Le projet Adam n’a pas encore de date de sortie, mais elle devrait tomber sur Netflix dans le courant de 2021. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Ryan Reynolds.

