Le premier regard d’Escape Room 2 révèle le titre, l’intrigue et les images de la suite d’horreur

Sony Pictures a annoncé le titre et les détails de l’intrigue de la suite de leur film à succès surprise de 2019, Salle d’évasion. Dans une révélation exclusive à CinemaBlend, Sony a révélé que le suivi claustrophobe s’appellerait Escape Room: Tournoi des Champions, et comme vous vous en doutez, il semble que les choses vont être plus grandes et plus dérangeantes que dans l’original.

Basé sur le phénomène mondial des Escape Rooms, un principe assez simple d’un groupe de personnes enfermé dans une pièce avec une série d’énigmes délicates à résoudre, le film ne s’en tenait évidemment pas à l’idée que tout le monde s’échappe, qu’il soit gagner ou pas. Au lieu de cela, le film a vu six inconnus invités par un hôte mystère à participer à une salle d’évasion difficile qui a plus en commun avec la franchise Saw qu’une session de liaison d’équipe. Comme pour toutes ces histoires d’horreur, à la fin du film, la plupart des acteurs étaient morts et une organisation mystérieuse tentait de dissimuler les événements qui s’étaient déroulés. Cela donne Escape Room: Tournoi des Champions la base de son intrigue et l’expansion du monde dans lequel il se situe.

Escape Room: Tournoi des Champions est la suite du thriller psychologique à succès au box-office qui a terrifié le public du monde entier. Dans cet épisode, six personnes se retrouvent involontairement enfermées dans une autre série de salles d’évasion, découvrant lentement ce qu’elles ont en commun pour survivre … et découvrant qu’elles ont toutes déjà joué au jeu.

Avant la sortie de la bande-annonce mercredi, Adam Robitel, dans son interview à CinemaBlend, a déclaré: « Ce que nous allons découvrir, c’est que bien que nous ayons une vision insulaire dans le premier film de l’histoire de Zoe, ce que nous allons faire se rendre compte que chaque jour, il y a plusieurs jeux qui se passent partout dans le monde. Ben et Zoe vont rapidement se rendre compte qu’il y a d’autres personnes dans ce film, d’autres personnages qui ont également traversé les jeux et soudainement maintenant c’est un peu comme un jeu de champions. Ils ont tous déjà joué au jeu. C’est une sorte de méditation sur le traumatisme et la façon dont les gens gèrent le traumatisme. Mais aussi, ce qu’ils ont appris lors de leur première épreuve par le feu. «

Les acteurs Taylor Russell et Logan Miller reviennent pour la suite, reprenant leurs personnages à la suite de l’expérience brutale qu’ils ont subie Salle d’évasion, le personnage de Russell, Zoey, en particulier, devient obsédé par l’exposition de la société ombragée Minos derrière les jeux, ainsi que par leur manipulation et le meurtre de personnes innocentes. Cela conduit la paire à rejoindre le Tournoi des Champions titulaire, où ils sont rejoints et forcés de rivaliser avec d’autres qui ont survécu aux jeux dépravés de Minos.

Robitel était heureux de développer davantage certains des autres «concurrents» participant aux jeux, mais était un peu plus prudent sur l’identité de qui exactement crée les salles d’évasion mortelles pour punir les gens et les défier pour certaines raisons. Encore une fois, il y a de fortes allusions à Saw qui entre en jeu, avec l’air que Minos manipule et torture ses participants dans le cadre d’une croisade morale.

«Ce que j’essaie de faire, c’est de poser des questions pour chacun d’eux, comme je l’ai fait dans le premier film», a-t-il poursuivi. «Nous nous penchons sur: ‘Pourquoi cette personne a-t-elle une cicatrice?’ Et « Pourquoi ce type lit-il apparemment les derniers droits à quelqu’un? » Il y a un personnage qui a un physique très étrange – pas une maladie, mais comme un système immunitaire anormal, et donc il y a des choses étranges qui se produisent avec la douleur. Et donc nous posons toutes ces questions (prouvant) qu’elles ne sont pas vos personnages moyens. Ils ont chacun un petit mystère qui parle des jeux auxquels ils sont passés. «

Quiconque pense que toutes les réponses vont être révélées, et que ce sera la dernière Salle d’évasion nous voyons, ne regardez vraiment pas ce type de film très souvent. Escape Room: Tournoi des Champions arrivera dans les cinémas le 16 juillet, juste à temps pour tous ceux qui sortent de l’isolement pour aller s’asseoir dans une pièce sombre et regarder d’autres personnes enfermées dans des pièces sombres.

Sujets: Escape Room 2, Escape Room