Le premier regard de Turner & Hooch amène Josh Peck et son détective canin à Disney + cet été

Nous avons notre premier aperçu de la nouvelle émission télévisée Turner & Hooch à venir sur Disney +, ainsi que d’une date de sortie. Disney a partagé une nouvelle photo du prochain spectacle, qui présente Josh Peck (Drake et Josh, Droits acquis) dans le rôle principal. La photo nous donne également notre premier aperçu de son acolyte canin. Nous aurons un aperçu complet du duo de détectives lorsque l’émission arrivera en juillet.

Turner & Hooch sera officiellement présenté en première le 16 juillet sur Disney +. La série se concentre sur un maréchal américain ambitieux et boutonné qui hérite d’un grand chien indiscipliné. Il découvre rapidement que le chien qu’il ne voulait pas est peut-être le partenaire dont il a besoin. Josh Peck incarne Scott Turner, le fils du détective Scott Turner, qui a été joué par Tom Hanks dans le film original de 1989. Il s’agit donc d’un redémarrage qui a lieu dans le même univers, plutôt que d’un remake complet.

Avec Josh Peck, sa série met également en vedette Carra Patterson dans le rôle de Jessica Baxter, la partenaire courageuse et intelligente de Scott; Brandon Jay McLaren dans le rôle de Xavier Wilson, un marin cool et énigmatique devenu maréchal américain; Anthony Ruivivar en tant que chef James Mendez, le patron de Scott avec un faible secret pour le nouveau chien de Scott, Hooch; Lyndsy Fonseca dans le rôle de Laura Turner, la douce sœur de Scott qui aime les animaux; Jeremy Maguire dans le rôle de Matthew Garland, le fils amoureux des chiens de Laura; et Vanessa Lengies dans le rôle d’Erica Mouniere, la chef excentrique du programme de dressage de chiens US Marshals. Cinq mastiffs français différents jouent le rôle de Hooch, le chien baveux et adorable au centre du spectacle.

Matt Nix, de Avis de brûlure renommée, est le créateur, producteur exécutif et scénariste de la série. McG (les anges de Charlie, La babysitter) est à bord en tant que producteur exécutif. Il a également réalisé la première de la série. Michael Horowitz, Robert Duncan McNeill et Mary Viola sont également producteurs exécutifs, Josh Levy étant co-producteur exécutif.

C’est l’une des propriétés dont Disney a hérité dans le cadre de son acquisition de Fox il y a quelques années. Le plan était toujours que Disney utilise la vaste bibliothèque de Fox au profit de ses plates-formes de streaming. Dans ce cas, ils redémarrent le film de 1989 qui mettait en vedette Tom Hanks. Réalisé par Roger Spottiswoode, Turner et Hooch a été un succès précoce pour Hanks, gagnant 71 millions de dollars au box-office contre un budget de 13 millions de dollars. Ceci, malgré un accueil critique mitigé à ses débuts. Hanks est depuis devenu l’un des acteurs les plus demandés et les plus fiables du secteur.

Grâce au succès de spectacles comme The Mandalorian et WandaVision, Disney + est devenu un succès plus important que prévu pour Disney depuis son lancement en novembre 2019. Ils ont déjà accumulé 95 millions d’abonnés, ce qui en fait sans doute le plus grand acteur du jeu derrière Netflix. HBO Max, Peacock et d’autres sont entrés dans le giron au cours de la dernière année, créant un marché du streaming encombré. Disney, en outre, contrôle Hulu et ESPN +. Ils ont également récemment lancé Star, qui est plus axé sur les adultes, à l’échelle internationale. Turner & Hooch arrive le 17 juillet sur l’application de streaming Disney +. Assurez-vous de vérifier la nouvelle photo par vous-même.

