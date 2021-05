Le premier regard de Mes aventures avec Superman amène Clark Kent à HBO Max dans une nouvelle série animée

Une toute nouvelle série animée Superman est en route. HBO Max et Cartoon Network ont ​​annoncé Mes aventures avec Superman. L’émission est présentée comme une toute nouvelle série animée pour enfants et famille qui suivra Superman et Lois Lane. Jack Quaid (Les garçons) est à bord pour exprimer Clark Kent / Superman, avec Alice Lee (Liste de lecture extraordinaire de Zoey) exprimant Lois Lane. Le spectacle a déjà reçu une commande de deux saisons.

Mes aventures avec Superman se concentre sur la vingtaine, Clark Kent, la brillante et motivée Lois Lane et leur meilleur ami Jimmy Olsen. Nous suivons ces personnages alors qu’ils commencent à découvrir qui ils sont et tout ce qu’ils peuvent accomplir ensemble en tant qu’équipe de reportages d’investigation pour le Daily Planet. Certaines illustrations initiales de la série ont été publiées, que nous avons incluses pour que vous puissiez les vérifier. Amy Friedman, responsable de la programmation pour les enfants et la famille chez Warner Bros., a déclaré ceci dans un communiqué.

« Superman est resté l’un des super héros les plus emblématiques et les plus appréciés au monde. Cette nouvelle version de l’équipe d’animation de Warner Bros. offre un Clark Kent moderne et relatable aux côtés d’une Lois Lane intrépide et intelligente qui navigue dans les petites tâches de devenir des adultes et d’essayer de sauver le monde. «

La nouvelle aventure sur petit écran de Superman est produite par Sam Register (Teen Titans Go!). Jake Wyatt (Invader Zim: Entrez dans le Florpus) et Brendan Clogher (Voltron: défenseur légendaire) sont à bord en tant que co-producteurs exécutifs, avec Josie Campbell (She-Ra et les princesses du pouvoir) en tant que coproducteur. Register, qui est président des studios Warner Bros.Animation et Cartoon Network, avait ceci à dire.

« Cela a été un excellent partenariat avec Cartoon Network et HBO Max pour amener plus de DC Super Heroes sur la plate-forme de manière nouvelle et créative. Il s’agit de la première série animée de Superman depuis de nombreuses années et nous voulons raconter notre histoire de Superman à travers le trio. de Clark, Lois et Jimmy – dont la dynamique relationnelle permettra des histoires riches, sérialisées et engageantes alors que nous explorons leur vie en tant qu’individus et leur voyage ensemble en tant qu’amis. «

HBO Max et Cartoon Network doublent leurs efforts sur les grands héros de DC sous forme animée, alors qu’une nouvelle série de Batman intitulée Batman: Caped Crusader est également en préparation. Cartoon Network a longtemps accueilli des aventures animées dans DC. Mais HBO Max, qui cherche à rivaliser plus directement avec Netflix dans le jeu en streaming, utilise de plus en plus les super-héros (et les méchants) pour attirer des abonnés potentiels. Tout le contenu qui a été produit pour DC Universe, y compris Titans et Patrouille du destin, sera exclusif à HBO Max à l’avenir, par exemple.

Le fait que Warner Bros. ait remis une commande multi-saison à l’émission hors de la porte indique une grande confiance dans ce qu’ils ont préparé dans les coulisses. Mes aventures avec Superman n’a pas encore de date de sortie fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que d’autres détails seront disponibles. N’hésitez pas à consulter l’annonce de la Twitter pour les enfants de DC Compte.

