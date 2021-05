Le premier regard de l’épouse du voyageur temporel révèle Rose Leslie et Theo James dans la nouvelle série HBO

Une nouvelle image gracieuseté de HBO nous donne notre premier regard sur Jeu des trônes star Rose Leslie et Divergent l’acteur Theo James en tant que couple principal au cœur de La femme du voyageur temporel. En plus de confirmer que la série est maintenant en production, avec Steven Moffat et David Nutter à la barre, l’image nous donne une idée de la chimie entre les deux alors qu’ils naviguent dans l’amour au temps du voyage dans le temps.

Amour> temps. #TheTimeTravelersWife, avec Theo James et Rose Leslie, est officiellement en production. Une histoire d’amour complexe et magique, adaptée par Steven Moffat et réalisée par David Nutter, arrive bientôt à @hbomax. pic.twitter.com/yPPcyCpvbY – HBO (@HBO) 18 mai 2021

Rose Leslie et Theo James jouera les personnages principaux Clare et Henry, avec l’histoire qui suit le couple, qui se connaît depuis que Clare avait six ans et Henry avait 36. Ils se sont mariés quand Clare avait 23 ans et Henry avait 31 ans. Impossible mais vrai, car Henry est l’un des les premières personnes diagnostiquées avec un trouble chrono-déplacement: périodiquement, son horloge génétique se réinitialise et il se retrouve perdu dans le temps, attiré par des moments de gravité émotionnelle de sa vie, de son passé et de son futur. Ses disparitions sont spontanées, ses expériences imprévisibles, tour à tour angoissantes et amusantes.

L’histoire de Clare et Henry se déroule des deux points de vue, dépeignant les effets du voyage dans le temps sur leur mariage et leur amour passionné l’un pour l’autre. Ils essaient de mener une vie normale, poursuivant des objectifs familiers: des emplois stables, de bons amis, des enfants qui leur sont propres. Tout cela est menacé par quelque chose qu’ils ne peuvent ni empêcher ni contrôler, rendant leur histoire intensément émouvante et totalement inoubliable.

Publié en 2003, Le temps Traveller’s Wife a été très bien accueilli par la critique, devenant finalement un best-seller et remportant le prix Boeke des livres exclusifs et un British Book Award. Le matériel source a déjà été adapté pour l’action en direct, avec les 2009 Le temps La femme du voyageur avec Rachel McAdams et Eric Bana. La sortie sur grand écran a reçu des critiques mitigées, les fans du livre étant sans aucun doute ravis de voir ce que HBO peut faire avec une adaptation en série.

La prochaine version de HBO sur l’histoire d’amour qui saute dans le temps d’Henry et Clare sera dirigée par un ancien Docteur Who showrunner et écrivain Steven Moffat, qui est à bord en tant que producteur exécutif aux côtés de Sue Vertue et Brian Minchin. Moffat, qui a également co-créé la célèbre série BBC Sherlock mettant en vedette Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, a clairement une affinité pour les histoires de voyage dans le temps et devrait être plus qu’adepte du transfert Le temps La femme du voyageur de page en écran.

L’adaptation du roman est quelque chose que Moffat a voulu faire depuis un certain temps; «C’est un projet de rêve pour moi», a déclaré Moffat. «J’ai toujours aimé l’extraordinaire et émouvant roman d’Audrey Niffenegger et il m’a inspiré à maintes reprises, donc l’adapter à la télévision est le frisson d’une vie. Travailler avec David Nutter est déjà une joie et un honneur, et avec Rose Leslie et Theo James comme Clare et Henry, et Natasha Lopez et Desmin Borges comme Charisse et Gomez, ça va être l’histoire d’amour dont nous avons besoin en ce moment. «

Le réalisateur David Nutter a quant à lui plusieurs titres bien connus à son actif, y compris les goûts de Game of Thrones, le Pacifique, les X-Files, et plusieurs émissions de super-héros CW telles que Le flash et Flèche. Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour HBO Le temps Traveller’s Wife, mais la série devrait être diffusée à la fin de 2021 ou au début de 2022.

