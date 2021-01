Le premier regard de Forever Purge tease une nuit de chaos sans fin

La purge éternelle l’image au premier regard tease une dernière nuit de chaos. Universal a précédemment révélé que le prochain film serait le dernier épisode de La purge franchise, qui a connu un grand succès au fil des ans. Ce qui a commencé comme un film d’invasion de domicile apparemment simple en 2013 s’est transformé en quelque chose de bien plus, grâce à une tournure inattendue. The Forever Purge est le cinquième opus de la série.

Exclusif: l’écrivain James DeMonaco dit à Total Film qu’il espère que le dernier film Purge «mettra les pendules à l’heure» #TheForeverPurgehttps://t.co/53IQS4yYG9 – Film total (@totalfilm) 7 janvier 2021

La purge éternelle a lieu après les événements de l’année électorale et se concentrera sur Adela (Ana de la Reguera) et Juan (Tenoch Huerta). Les deux trouvent du réconfort dans un ranch texan, après avoir fui un cartel de la drogue au Mexique. Cependant, les choses finissent par aller au sud lorsqu’un groupe d’étrangers décide de poursuivre la purge bien au-delà du temps initialement imparti. Le réalisateur Everardo Gout a déclaré: « C’est une histoire incroyable de Latinos et d’Américains se réunissant pour vaincre le désespoir et le mal. »

Le créateur / scénariste James DeMonaco veut «remettre les pendules à l’heure» sur la franchise avec La purge éternelle. «Je veux que mes intentions soient claires sur ce que je pense de la violence et de ce qui se passe dans le monde. C’est ce qu’il m’a dit », déclare Everardo Gout. «C’est dystopique, mais il essaie de nous amener à nous regarder dans le miroir. Cela vous fait penser, ‘Merde, si je suis poussé dans un coin, est-ce que je ferais la même chose?’ Une fois cette porte ouverte, comment la refermer? » La franchise a été un commentaire social depuis le début, ce qui s’est avéré controversé au fil des ans, mais Gout et DeMonaco espèrent que le cinquième et dernier épisode de la série clarifiera les choses.

Les fans espèrent que La purge éternelle sera une conclusion satisfaisante pour la franchise. Cela étant dit, ne vous attendez pas à ce que les éléments politiques des films précédents et des séries télévisées de courte durée soient abandonnés. James DeMonaco et Everardo Gout maintiennent cette concentration pendant toute la franchise. Le dernier versement était une préquelle de l’original de 2013, donc Gout et DeMonaco ouvrent de nouvelles pistes avec La purge éternelle, que les fans devraient apprécier, même si cela ne semble pas répondre à toutes les questions posées par la préquelle.

Au moment d’écrire ces lignes, Universal prévoit de publier The Forever Purge le 9 juillet. Le studio avait initialement prévu de sortir le film l’été dernier, mais a dû le retirer en raison de la crise de santé publique. Quant à savoir si cela se produira ou non, personne ne le pense pour le moment. Les studios surveillent toujours de près Warner Bros.pour voir comment leur calendrier de sortie 2021 se déroulera après avoir annoncé que tous leurs films seront présentés en première dans les salles et diffusés simultanément sur HBO Max. Vous pouvez consulter la première image de La purge éternelle ci-dessus, grâce à le Twitter de Total Film Compte.

