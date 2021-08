Le premier regard de Cry Macho donne au cowboy Clint Eastwood un coq de compagnie

Clint Eastwood est de retour en selle où on l’aime pour son nouveau western pleurer macho. Voici le premier aperçu d’Eastwood en tant que star du rodéo et éleveur de chevaux échoué qui prend un travail pour ramener le jeune fils d’un homme à la maison et loin de sa mère alcoolique. Ils ont même jeté un coq.

Clint Eastwood est de retour en selle dans ces #CryMacho premières photos, prouvant qu’il sera toujours un cow-boy dans l’âme, même à 91 ans. https://t.co/XDB5BLYsNa – Divertissement hebdomadaire (@EW) 5 août 2021

Le synopsis officiel de Warner Bros. disait : « Basé sur le livre, pleurer macho étoiles Clint Eastwood en tant que star du rodéo et éleveur de chevaux échoué qui, en 1978, prend le travail d’un ex-patron pour ramener le jeune fils de l’homme à la maison et loin de sa mère alcoolique. Traversant le Mexique rural sur le chemin du retour au Texas, le couple improbable fait face à un voyage inattendu et difficile, au cours duquel le cavalier fatigué du monde peut trouver son propre sens de la rédemption en enseignant au garçon ce que signifie être un homme bon. »

Voir Clint Eastwood revenir à ses manières de cow-boy dans un premier aperçu de son nouveau film Cry Macho https://t.co/RBNjSpmJ0U 📷: Claire Folger pic.twitter.com/onppACaToJ — Les gens (@les gens) 5 août 2021

Clint Eastwood explique : « Il s’agit d’un homme qui a traversé des moments difficiles dans sa vie et puis, de manière inattendue, un autre défi est mis au premier plan. Il ne le ferait normalement jamais, mais c’est un homme de parole. Il va jusqu’au bout . Et cela recommence sa vie. » Il a également fait allusion à une co-star arrogante, en disant: « Le coq ferait exactement ce qu’il est censé faire, tout, c’était très simple et plutôt amusant. »

‘Cry Macho’ le roman, a été écrit à l’origine comme un scénario, ‘Macho’, par N. Richard Nash. Incapable de vendre le scénario, il l’a adapté en roman, qui a ensuite été adapté par lui ENCORE en scénario. Parlez de cercle complet. Des noms comme Arnold Schwarzenegger, Pierce Brosnan et Burt Lancaste étaient impatients de jouer à différents moments. Même Eastwood a essayé de le faire fonctionner il y a des années en 1988. En 2003, une adaptation a été annoncée avec Al Ruddy à la production et Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Après avoir reporté le tournage en raison du mandat de Schwarzenegger en tant que gouverneur de Californie, la production a été annulée en 2011 suite aux révélations d’un scandale le concernant.

pleurer macho en fera le 40e film pour Clint Eastwood à occuper le fauteuil du réalisateur. À 74 ans, il est devenu la personne la plus âgée à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur pour Bébé à un million de dollars, prouvant qu’il l’avait toujours. Son film 2019 Richard Jewell a recueilli de nombreuses nominations et éloges, tout comme La mule fait en 2018. L’homme est imparable et un maître conteur. Il sait les choisir.

En parlant de trouver une histoire qui vaut la peine d’être racontée, il dit: « Je pense que je suis sur la bonne voie pour faire des images que personne ne veut faire, dont ils ont tous peur. Je suppose que c’est l’époque dans laquelle nous vivons, où ils font des remakes de Les Ducs de Hazzard et d’autres vieilles émissions de télévision. Je dois dire que je ne suis pas une personne négative, mais parfois je me demande quel genre de films les gens vont faire dans 10 ans s’ils suivent cette trajectoire. Quand j’ai grandi, il y avait une telle variété de films en cours de réalisation. tu pourrais aller voir Sergent York ou alors Assis joli ou alors Les voyages de Sullivan, des dizaines de photos, sans oublier tous les grands films de série B. Maintenant, ils recherchent le dernier coup. Si c’est Les incroyables, ils veulent « Les Doubles Indestructibles ». Ma théorie est qu’ils devraient enfermer les écrivains dans les bâtiments des écrivains comme ils le faisaient avant et commencer avec du matériel frais. » Vous l’avez dit.

pleurer macho met également en vedette Dwight Yoakam, Eduardo Minett (dans son premier long métrage), Natalia Traven, . Alexandra Ruddy et Ana Rey. pleurer macho sortira en salles et sur HBO Max le 17 septembre et sera disponible en streaming pendant 31 jours après sa sortie. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

