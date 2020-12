Le premier regard de Coming 2 America révèle le retour de la famille royale Zamundan d’Eddie Murphy

Eddie Murphy et Arsenio Hall se retrouvent dans les premières images de Coming 2 Amérique. Cela fait plus de 30 ans que nous n’avons pas vu le prince Akeem et son bon ami Semmi sur grand écran, et ils sont de retour ensemble dans la prochaine suite très attendue. Venant en Amérique est sorti en salles en 1988, à une époque où Murphy était au sommet de ses pouvoirs comiques. Les fans ont demandé une suite pendant des décennies, mais Murphy n’était pas prêt à faire revivre le prince Akeem jusqu’à présent.

Ces premières images de # Coming2America se sentir comme si seulement les gens que nous voulions voir se présentaient à notre réunion de lycée. pic.twitter.com/0QTsQaouwB – Prime Video (@PrimeVideo) 17 décembre 2020

Dans l’un de nos premiers regards sur le prince Akeem et Semmi, nous remarquons qu’Arsenio Hall et Eddie Murphy n’ont pas vraiment vieilli. Ils semblent presque identiques à ce qu’ils étaient dans la première tranche il y a 32 ans. De plus, il y a une affiche Soul Glo sur un mur à proximité, ce qui devrait faire rire les fans du film original. Pour la suite, Murphy a retravaillé avec Dolemite est mon nom directeur, Craig Brewer. Dans une nouvelle interview, Brewer a tease ce à quoi les fans peuvent s’attendre.

« C’est 30 ans plus tard et le prince Akeem se prépare à la vie de roi. Sans que j’en donne trop, il y a des problèmes à l’horizon avec un pays voisin à cause de quelque chose qu’Akeem a fait ou n’a pas fait dans le premier film. Et il le découvre. qu’il a un fils en Amérique qu’il ne savait pas qu’il avait. Il a trois filles avec Lisa et maintenant il y a cette famille recomposée qui est en train de se produire. Le prince Akeem doit maintenant être roi et avoir ses propres enfants et découvrir comment gouvernez son royaume avec ces anciennes lois. Il a des problèmes qu’il doit résoudre et il a un peu plus de profondeur dans celle-ci. Ne pas enlever l’original, car nous ne le ferons jamais. «

Outre Eddie Murphy et Arsenio Hall, Coming 2 Amérique met également en vedette Shari Headley, Paul Bates, John Amos et James Earl Jones, qui reprennent tous leurs rôles du premier film. Les nouveaux arrivants dans la distribution incluent KiKi Layne, Tracy Morgan, Rick Ross et Wesley Snipes. Snipes avait précédemment tease que les téléspectateurs allaient devoir regarder le film avec des couches à cause de son humour. Jones est de retour en tant que père d’Akeem, le roi de Zamunda et il peut être vu dans l’une des autres nouvelles images. Même l’équipe du salon de coiffure de New York est de retour dans deux images différentes, où Murphy joue plusieurs personnages. Le personnage de Headey, Lisa, peut également être vu avec le prince Akeem de Murphy.

Craig Brewer pense également que les fans de l’original vont adorer la suite d’Amazon Prime, bien que ce ne soit pas nécessairement une question de rire pour lui. «Les conversations qu’Eddie et moi avions étaient à peu près, où Venant en Amérique asseyez-vous dans le cœur des gens? « Brewer a poursuivi en notant que le film est très important pour certains fans, ce qui est lié à la nostalgie. » Les gens nous crieront dans les rues, comme: ‘Is Cleo [Amos] va être dedans? McDowell ferait mieux d’y être, sinon il y aura des problèmes! Donc, vous allez avoir l’opinion de tout le monde sur ce que c’est, mais nous devions aller à l’essentiel de ce qui va amener les gens dans ce film – en plus de la comédie. « On dirait que Brewer et Eddie Murphy ont pu trouver une ligne entre trop de nostalgie et juste assez.

Craig Brewer a poursuivi en disant que Coming 2 Amérique est «une telle célébration de la nostalgie, surtout pour les gens de notre âge». Cela étant dit, Brewer et Eddie Murphy savaient qu’ils ne pouvaient pas simplement revenir en arrière et refaire l’original. « Mais nous devons avoir un cœur dedans. Nous devons avoir quelque chose avec lequel Akeem doit faire face, et je pense que ce qui est particulièrement spécial dans notre film, c’est la dynamique qui se passe avec le public et les personnages, » dit le directeur. « Je pense qu’Eddie et moi étions enthousiasmés et mis au défi de le rendre significatif et hilarant. » Vous pouvez consulter toutes les premières images de Coming 2 Amérique ci-dessus, grâce à le Twitter officiel d’Amazon Studios.

Sujets: Venir en Amérique 2, Amazon Prime, Streaming