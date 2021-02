Le premier regard de Blazing Samurai révèle un remake animé des selles flamboyantes de Mel Brooks

Les premières images ont été publiées pour la prochaine aventure d’arts martiaux animés Samouraï flamboyant. La comédie animée est un « remake » familial du film classique de Mel Brooks de 1974 Selles flamboyantes et a enrôlé un casting de stars dont Michael Cera (Scott Pilgrim vs le monde, Super mal), Samuel L. Jackson (Avengers: Fin de partie), Ricky Gervais (Après la vie), George Takei (Star Trek), Michelle Yeoh (Gardiens de la Galaxie: Vol. 2), Djimon Hounsou (Aquaman) et même Selles flamboyantes réalisateur Mel Brooks lui-même. STXfilms ‘ Samouraï flamboyant prendra la configuration du classique de Brooks et le transplantera dans l’ère des samouraïs. Oh oui, et au lieu des humains, l’histoire sera centrée sur les chiens et les chats.

La première image montre le protagoniste du chien, Hank, soumis à ses allures de samouraï dans ce qui sera certainement l’une des nombreuses séquences d’entraînement, la seconde représentant un adorable chaton de bande dessinée avec une épée à la main et un regard de mort dans les yeux.

Samouraï flamboyant suivra l’histoire de Hank (Michael Cera), un chien adorable avec de grands rêves de devenir un samouraï. Quand il se retrouve avec un nouvel emploi en tant que shérif de Kakamucho, il constate également qu’il a peut-être mordu plus qu’il ne peut mâcher étant donné que la ville est habitée uniquement par des chats.

Au cours de son voyage, Hank rencontre le seigneur de guerre infâme Ika Chu (Ricky Gervais), qui bouscule un Hank involontairement pour devenir le samouraï de la ville habitée par des chats. Heureusement, Hank rencontre Jimbo (Samuel L.Jackson), un samouraï chat autrefois génial qui accepte à contrecœur de prendre Hank sous son aile et lui apprend ce que signifie vraiment être un samouraï. Forger la première véritable amitié entre un chat et un chien, les deux se sont lancés dans un voyage pour sauver la ville de Kakamucho du seigneur de guerre diabolique, avec Hank, espérons-le, apprendre ce que signifie devenir un véritable samouraï en cours de route.

Réalisé par Chris Bailey et écrit par Ed Stone et Nate Hopper, Samouraï flamboyant est produit par Rob Minkoff, le réalisateur de Disney Classic Le roi Lion, qui a décrit le Selles flamboyantes remake en tant que « mélange en roue libre de l’Est et de l’Ouest. Une comédie bourrée d’action mettant en vedette des performances incroyables de notre casting stellaire de personnages hilarants, elle délivre également un excellent message d’inclusion et d’acceptation. C’est sûr d’être un régal que toute la famille peut Profitez. »

Son collègue producteur Guy Collins a ajouté: « Voir ‘Blazing Samurai’ se rassembler a été un énorme coup de pouce en ces temps impactés par COVID. Ce fut toujours un film d’animation indépendant ambitieux, mais la combinaison des équipes de production, de création et d’animation CG a été transparente et qui transparaît dans le showreel. Ayant des créatifs d’animation aussi exceptionnels, Rob Minkoff et Mark Koetsier guidant la production et travaillant avec l’équipe Cinesite signifie que ce que nous voyons à l’écran est vraiment de classe mondiale. «

Samouraï flamboyant est un projet en préparation depuis des années et qui devait initialement être publié en 2017, avant d’être déplacé en 2018, avant d’être finalement retardé indéfiniment. après tout ce temps, le film est enfin réuni et sera désormais en mesure de diffuser son message consistant à enseigner aux enfants et aux adultes qu’embrasser la diversité est ce qui fait de vous un héros. Samouraï flamboyant n’a pas encore de date de sortie exacte mais devrait, espérons-le, apparaître à l’écran dans le courant de 2021. Cela nous vient grâce à Variety.

