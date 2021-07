Le premier rapport médical confirme l’état de santé de Bob Odenkirk

Représentants de Bob Odenkirk a confirmé sa santé après une journée complète d’incertitude après qu’il a été signalé qu’il s’était effondré pendant le tournage de la sixième saison de Better Call Saul. Des collègues et amis avaient fait part de leurs inquiétudes, mais la version officielle manquait. Qu’est-ce qui s’est passé?

Qu’est-il arrivé à Bob Odenkirk ?

« Nous pouvons confirmer que Bob est stable après avoir vécu un incident cardiaque. Lui et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude pour les médecins et les infirmières extraordinaires qui s’occupent de lui, ainsi que pour ses acteurs, son équipe et les producteurs qui se sont tenus debout. à ses côtés. à ses côtés », était la déclaration des proches de l’acteur de 58 ans pour partager la situation délicate qu’il a traversée.

À leur tour, leurs représentants ont tenu à exprimer leur gratitude pour les nombreuses démonstrations d’affection que l’interprète a reçues au cours des dernières heures. « Les Odenkirk aimeraient également remercier tout le monde pour l’effusion de bons vœux et pour leur demande de respect de leur vie privée en ce moment alors que Bob travaille à son rétablissement. », ont-ils ajouté au nom de sa femme Naomi Yomtov et de leurs deux enfants.

La déclaration a éclaté un silence de longues heures où l’état réel d’Odenkirk était inconnu. Le message de son collègue Bryan Cranston et la demande de prières ont rendu ses partisans plus inquiets. Heureusement, la star de Better Call Saul est en voie de guérison. Même son fils Nate Odenkirk Il s’est exprimé sur Twitter et a annoncé que « tout va bien se passer ».

Pour le moment, Le tournage de la sixième saison de la série Netflix a été suspendu et ils attendront le rétablissement de Bob. Le spectacle avait commencé à tourner au Nouveau-Mexique et Il s’apprêtait à sortir courant 2022.