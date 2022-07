Le premier projet de Julia Garner aux Tomorrow Studios sera un drame international Jewel Heist

Via Variety, nous avons appris que Tomorrow Studios sortait de nombreuses nouvelles émissions, dont l’une de l’actrice Julia Garner. Garner et son partenaire de production Rowan Riley ont conclu un premier accord avec Tomorrow Studios, un partenariat ITV, plus tôt cette année. Dans le cadre de cet accord, Garner et Riley développeraient une série scénarisée via leur société de production Alma Margo pour Tomorrow.

« Avant tout, Alma Margo recherche un contenu audacieux et original, nous avons donc pensé qu’il était naturel de s’associer à un studio qui correspond également à cette description », ont déclaré Garner et Riley. « Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec Tomorrow Studios qui présente toutes les qualités que nous recherchons chez un partenaire : intelligence, dynamisme, expérience et passion. »

Leur première série sera un drame sur un braquage international de bijoux intitulé Balabuste. Garner dirigera vraisemblablement le casting de la série, mais il n’y a eu aucune nouvelle de l’implication de quelqu’un d’autre. Selon le PDG / fondateur de Tomorrow Studios, Marty Adelstein, Garner a été très engagé et impliqué à chaque étape du processus.

« C’est probablement l’une des meilleures affaires que nous ayons jamais conclues. Nous sommes vraiment heureux d’être en affaires avec elle », a déclaré Adelstein.

Garner, bien sûr, a connu une très bonne année avec deux nominations aux Emmy Awards cette semaine. Inventer Annaoù elle a joué la criminelle Anna Delvey, a reçu la nomination pour l’actrice principale dans une série limitée. Ozark, où Garner joue la criminelle Ruth Langmore, a reçu la nomination pour l’actrice de soutien dans un drame. Garner avait, en fait, déjà remporté deux Emmy pour son travail dans Ozark respectivement en 2019 et 2020.

« Alors que nous continuons à développer Tomorrow Studios, nous sommes ravis de nous associer à Julia, Rowan et leur équipe d’Alma Margo pour créer des séries scénarisées convaincantes avec une portée mondiale », ont déclaré Adelstein et la présidente/partenaire Becky Clements. « Nous partageons leur enthousiasme pour une programmation significative et aimons leur concentration sur l’élévation des talents émergents. »

Autres spectacles de demain

Netflix

Balabuste n’est qu’un des projets du studio alors qu’Adelstein et Clements augmentent la production. La société a également conclu un accord avec Scott Free Productions de Ridley Scott pour adapter conjointement Liberté par Jonathan Frazen dans une série. L’histoire de Liberté parle d’un couple de St. Paul qui commence comme parents idéalistes, pour commencer à tout remettre en question alors que la société américaine qui les entoure commence à s’effondrer.

« Le livre est fantastique et il n’y a rien de mieux que d’obtenir un morceau de matériel d’un écrivain comme Melanie Marnich », dit Clements.

Deux autres émissions Demain est derrière sont de TNT Perce-neige et Apple TV+ Physiqueavec Rose Byrne. Perce-neige est sur le point de se terminer avec sa quatrième saison à venir et a reçu sa toute première nomination aux Emmy Awards pour les effets visuels. Physique a récemment terminé sa deuxième saison, avec Clements disant qu’elle était « tellement fière d’Annie Weisman, qui l’a créée, et Rose [Byrne] est très impliqué, aux côtés de Stéphanie Laing, notre directrice.

Deux émissions actuellement en production sont l’adaptation en direct de Netflix de la série manga Une pièce et l’adaptation de Showtime de Laisse celui de droite dedans, avec Demian Bichir. En plus de cela, Tomorrow a également un premier accord avec Bug Lights Prods. de Frank Spotnitz, qui se concentre sur l’espace international. La société a également lancé une animation pour adultes appelée Work Friends qui produit la série Tom de 10 ans pour HBO Max.

Adelstein et Clements disent qu’ils choisissent en moyenne une ou deux propriétés par mois. Quelque chose qu’ils cherchent à développer est la marque de comédie de Tommorows. Selon Clements, elle et Adelstein ont fait beaucoup de comédie à leur époque, et ils veulent vraiment « lancer davantage notre activité de comédie ».

« Nous aimons ça. Personnellement, je pense qu’une heure va devenir une demi-heure, nous allons évoluer dans ce domaine de la programmation de 30 minutes à tous les niveaux. Nous aimons juste les grandes voix comiques, alors nous essayons de vraiment ramasser ce côté de l’entreprise », a déclaré Clements.