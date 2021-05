Le premier panneau à encre électronique avec capteur tactile intégré arrive: plus de netteté, plus fin et économies de coûts

Il est Étrange de trouver un appareil avec un écran e-ink non tactile de nos jours. Du Kindle le plus basique aux tablettes les plus sophistiquées avec encre électronique, cette fonctionnalité est disponible. Cependant, il y a un hic: le pavé tactile est une couche externe et n’est pas intégré à l’écran lui-même. E Ink, qui fournit la plupart des panneaux d’encre électroniques, va changer cela.





Comme annoncé par l’entreprise, ils sont prêts un nouveau panneau e-ink avec un capteur tactile intégré. Cela devrait en principe améliorer la qualité de l’image et rendre les appareils qui la montent plus abordables (du moins pour le fabricant).

Au jour d’aujourd’hui les panneaux tactiles e-ink ont ​​en fait une superposition cela lui permet d’être tactile. Cette feuille est celle qui donne la sensibilité tactile, mais aussi plus d’épaisseur, moins de netteté et plus de coûts.

le nouveau panneau ePaper On-Cell Touch Il est composé de cinq couches: le TFT, le film d’encre électronique, le panneau tactile, la nappe lumineuse avant et la couche antireflet et protectrice. Avec ce panneau, E Ink promet jusqu’à 30% de contraste en plus sur ses écrans noir et blanc et jusqu’à 40% sur ceux en couleur.

Une technologie de base avec des améliorations substantielles

L’encre électronique existe depuis des années, décennies. Cependant, c’est une technologie qui, en raison de ses limites, n’a souvent pas progressé dans les améliorations. Ces limitations sont en même temps ses grands avantages, tels que le contraste plus élevé ou l’immense économie de batterie par rapport à un panneau LED par exemple.

Malgré tout, petit à petit on a vu ces dernières années différentes améliorations dans cette technologie (comme la couleur, la technologie flexible ou pliante) de sorte qu’elle soit utile dans plus de cas que les livres électroniques. Un exemple? La curieuse et utile tablette reMarkable 2.

Plus d’informations | BusinessWire