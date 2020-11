Le premier ordinateur portable d’Intel du programme NUC est un 15,6 pouces avec jusqu’à 16 Go de RAM à vendre par de petits fabricants

Les NUC («Next Unit of Computing») sont des appareils fabriqués directement par Intel, mais non vendus directement. Jusqu’à présent, nous les avons vus sous la forme de PC compacts, mais la société a maintenant présenté le premier ordinateur portable Intel NUC. Son nom de code est ‘Bishop County’ et c’est un ordinateur portable compact avec écran de 15,6 pouces, jusqu’à 16 Go et avec les versions Intel Core i5 et i7 de 11e génération.

L’Intel NUC M15 sera vendu sous d’autres marques, généralement celles qui n’ont pas les ressources pour concevoir leurs propres modèles. Ces fabricants pourront configurer l’Intel NUC M15 à leur guise, en modifiant les options de stockage et en ajoutant leur propre marque.

Intel propose aux petits fabricants un modèle pour rivaliser avec des marques telles que ASUS, Dell ou HP

Ce n’est pas la première fois qu’Intel travaille de cette manière, selon The Verge. Dans le passé, il proposait son ordinateur portable de jeu MAG-15 à des fabricants comme Tongfeng. Comme l’explique Intel lui-même, le NUC M15 est destiné aux petites marques pour proposer des «ordinateurs portables haut de gamme».

L’Intel NUC M15 est livré avec un panneau de 15,6 pouces avec une résolution de 1080p et la technologie IPS. Promet un autonomie de 16 heures avec sa batterie de 73 Wh et est proposé en deux modèles, l’un avec le i5-1135G7 et l’autre avec le quad-core i7-1165G7. Pour le GPU, il est dédié aux graphiques Iris Xe intégrés, tandis que la configuration de la mémoire RAM peut aller de 8 à 16 Go.

Au niveau de la connectivité, l’Intel NUC M15 est livré avec deux ports USB Type-C Thunderbolt 4, un port USB A et un port USB C supplémentaire avec la mini-prise et un port HDMI. Pour le stockage, il dispose d’un emplacement SSD et est compatible avec WiFi 6 ax. Son poids est de 1,7 kilogramme pour une épaisseur de 14,9 millimètres.

Intel ne vendra pas ces ordinateurs portables directement, mais il le fait prendra en charge la garantie de deux ans. Les caractéristiques de cet ordinateur portable Intel le placent à proximité de l’Asus ZenBook 14 et du Dell XPS 13, deux modèles concurrents avec lesquels tout fabricant travaillant avec Intel peut tenter de rivaliser grâce à l’Intel NUC M15. Le prix final dépendra de chaque marque, bien qu’Intel n’ait pas partagé de détails sur sa gamme recommandée.

Plus d’informations | Intel