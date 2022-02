Le premier Nintendo Direct de 2022 sera présenté le 9 février

L’une des émissions les plus attendues par les fans du grand N est sans aucun doute la nintendo directe. Le compte Twitter officiel de Nintendo a publié que demain, 9 février 2022, un Nintendo Direct se tiendra montrant les principaux titres que la société publiera au premier semestre de cette année. Les fans ont de grandes attentes, car ces derniers mois, des rapports et des rumeurs ont circulé sur des versions importantes qui sont déjà en route, comme le tant attendu La légende de Zelda Breath of the Wild 2.

Le nouveau Direct aura lieu demain à 16 heures, heure de Mexico. La société a déclaré que l’événement aura une prolongation d’environ 40 minutes, il est donc prévu que des titres importants de franchises emblématiques de Nintendo soient présentés pendant cette période.

Bien qu’il n’y ait aucune information sur ce qui sera présenté exactement, il y a des rumeurs sur un nouveau Mario Kartle jeu de course classique brise les amitiés, qui n’a pas présenté de nouveaux épisodes depuis Mario Kart 8 édition de luxequi était un portage du jeu WiiUavec des améliorations et des DLC adaptés pour Changer. Une nouvelle tranche de Chroniques de Xenoblade mais rien n’est encore confirmé.

Souffle de la nature 2 C’est l’un des plus gros paris des fans, car lors du dernier E3 de 2021, une bande-annonce a été diffusée avec les environnements du nouveau jeu, bien que sans spécifications du titre. De plus, Nintendo a récemment déclaré dans son rapport fiscal que le nouvel épisode de Zelda arrivera pour le Switch en 2022, donc ce Direct pourrait être la meilleure option pour enfin le montrer avec des détails sur le titre.

Voici quelques-uns des titres qui devraient être vus dans le premier Nintendo Direct de 2022 :

sorties à venir

Kirby et la terre oubliée

Stratégie triangulaire

Jeux programmés cette année

Redémarrage d’Advance Wars

Splaton 3

Mario + Lapins Crétins : Étincelles d’espoir

Bayonette 3

Zelda : Souffle de la nature 2