Le premier navire de croisière à retourner dans les Caraïbes voit le test des passagers positif pour Covid-19

Tous les passagers et membres d’équipage non essentiels doivent s’isoler.

Un passager à bord du premier navire de croisière à reprendre la voile dans les Caraïbes a été testé positif au Covid-19.

Selon un Gens Selon le magazine, un voyageur à bord du SeaDream 1 du SeaDream Yacht Club a reçu un test de coronavirus «préliminaire» avec un résultat positif après ne pas se sentir bien. Tous les passagers à bord du bateau de croisière avaient déjà été testés pour le virus plusieurs jours avant le voyage, ont été testés à nouveau le jour du départ, et à nouveau plusieurs jours après l’embarquement.

SeaDream 1 a été le premier navire de ce type à reprendre la navigation dans les Caraïbes depuis le début de la pandémie. Il a décollé d’un port de la Barbade samedi, transportant 66 membres d’équipage et 53 passagers. Selon CNN, l’histoire a éclaté pour la première fois lorsqu’un journaliste du site Web de voyage Le gars des points, Gene Sloan, a écrit sur le scénario effrayant. Ironiquement, Sloan était à bord du navire pour documenter les nouvelles caractéristiques de sécurité du bateau de croisière.

Les autres passagers ont été informés des résultats des tests par le capitaine du navire, Torbjorn Lund, qui a annoncé la nouvelle par interphone mercredi vers midi. Il a ensuite demandé aux passagers et à tous les membres d’équipage non essentiels de retourner dans leurs cabines et de s’isoler.

Lund a déclaré dans son annonce que l’équipage du bateau partait du principe qu’au moins une personne à bord du navire avait été testée positive pour Covid-19. Selon CNN, Sloan a déclaré que les médecins ont commencé à tester les passagers après l’annonce, en utilisant des machines de test rapide.

David Rogers / Getty Images



«Ce n’est pas un grand développement pour l’industrie des croisières. Je pense que l’espoir était que les tests rigoureux effectués par SeaDream empêcheraient Covid de quitter son navire », a déclaré le journaliste. CNN.

Le navire de croisière était ancré au large de Union Island dans les Grenadines lorsque le capitaine a fait son annonce, et est immédiatement retourné à la Barbade, selon Gens. Alors que les voyageurs s’étaient déjà arrêtés dans un certain nombre d’îles, ils n’étaient autorisés à visiter que des plages isolées afin de ne pas entrer en contact avec les habitants.

Selon un précédent Inquisitr rapport de septembre, la Maison Blanche a bloqué une recommandation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de prolonger l’ordre d’interdiction de naviguer sur les navires de croisière à passagers jusqu’en février de l’année prochaine – permettant à la croisière de reprendre plus tôt.

Le SeaDream 1 a été le premier navire de croisière à retourner dans les Caraïbes depuis que l’industrie des croisières s’est arrêtée en mars en raison du nouveau coronavirus, alors que les pays ont mis en œuvre des restrictions de voyage sévères pour essayer d’arrêter la propagation de la maladie. Au début de l’épidémie, plusieurs croisières opérationnelles sont devenues des havres pour la nouvelle infection respiratoire.