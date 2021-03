Le premier mois du rover Perseverance sur Mars a été super fluide, disent les scientifiques

Le dernier rover Mars de la NASA s’installe bien dans sa nouvelle maison.

Le Rover de persévérance a atterri dans le cratère Jezero de Mars le 18 février, dans le cadre d’une mission visant à rechercher des preuves de la vie microbienne passée et à collecter des échantillons pour un retour futur sur Terre. Au cours du mois dernier, l’équipe de la mission a vérifié les sept instruments scientifiques de Perseverance et ses différents sous-systèmes, et le rover a sauté à travers chaque cerceau.

« Jusqu’à présent, tout cela s’est très bien passé », a déclaré le scientifique du projet Perseverance Ken Farley, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans le sud de la Californie, mardi 16 mars lors d’une présentation sur le Web à la 52e Lunar and Planetary Science Conference (LPSC ). « Nous n’avons eu aucun problème technique majeur. »

La première grande tâche de Perseverance après avoir terminé ces vérifications est de faire monter son petit copain d’hélicoptère. Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) un hélicoptère, nommé Ingenuity, s’est rendu sur Mars niché dans le ventre du rover et, une fois que l’équipe de mission a trouvé un aérodrome approprié pour le test, se déploiera pour tenter quelques courts vols de démonstration technologique.

Ces vols seront les premiers jamais effectués par un giravion sur un monde au-delà de la Terre. Si l’ingéniosité fonctionne bien, les futures missions sur Mars pourraient inclure régulièrement des hélicoptères , qui pourraient à la fois servir de scouts pour les rovers et collecter des données par eux-mêmes, ont déclaré des responsables de la NASA.

Après avoir déployé Ingenuity, Perseverance conduira à une distance de sécurité et tentera de documenter l’action aérienne avec la suite de caméras Mastcam-Z haute résolution du rover.

« Nous prévoyons d’utiliser notre capacité vidéo et notre capacité de téléobjectif », a déclaré le chercheur principal de Mastcam-Z, Jim Bell, de l’Arizona State University, lors d’une autre présentation du LPSC mardi. « Ce sera très excitant, et nous attendons avec impatience ces films historiques, d’abord aéronautiques. »

Perseverance peut également être en mesure d’enregistrer l’audio des vols d’Ingenuity en utilisant son deux microphones embarqués , ont déclaré les membres de l’équipe de mission.

Ces vols devraient avoir lieu ce printemps. Une fois qu’ils ont terminé, Perseverance plongera sérieusement dans son travail scientifique sur le sol de Jezero, qui a abrité un grand lac et un delta de rivière il y a des milliards d’années. L’équipe de la mission a déjà tracé une tentative de traversée, qui conduirait le rover à travers la région du delta, sur le bord de Jezero et sur les plaines au-delà du cratère, a déclaré Farley.

Ce plan théorique nécessiterait environ 35 kilomètres de conduite répartis sur deux phases de mission, «Jezero» et «Beyond Jezero». Et la persévérance ne pouvait pas voyager aussi loin au cours de sa mission principale d’un Mars année, ou 687 jours terrestres; cela nécessiterait une prolongation de la mission jusqu’en 2028, a déclaré Farley.

Le plan actuel – qui, encore une fois, est sujet à changement – envisage également deux caches de matériel échantillonné. La persévérance cacherait environ 10 tubes de terre et de roches de Mars quelque part à Jezero et 28 autres au-delà du bord du cratère.

Ce plan « implique beaucoup de conduite, mais il produirait une diversité vraiment fantastique d’échantillons de roche provenant de deux environnements vraiment différents à Jezero et au-delà de Jezero », a déclaré Farley.

(Un précédent suggère que Perseverance pourrait gérer un long et lourd passage sur Mars. Le robot à six roues est fortement basé sur le rover Curiosity de la NASA, qui a 25 km au compteur depuis son atterrissage dans le cratère Gale de la planète rouge en août 2012 et est toujours aussi fort.)

Les échantillons de Perseverance seront peut-être retournés sur Terre dès 2031 , par une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne (ESA), qui n’a pas encore décollé. Les échantillons seront collectés par un « fetch rover » construit par l’ESA, lancés au large de la surface martienne dans une fusée fournie par la NASA et ramenés chez eux par un vaisseau spatial de l’ESA après un transfert en orbite martienne.

Une fois sur Terre, ces échantillons immaculés seront étudiés par des scientifiques du monde entier avec beaucoup plus de détails que Persévérance, aussi capable et complexe que le robot soit, ne peut tout rassembler par sa solitude sur la surface martienne.

Alors restez à l’écoute; La mission de Perseverance est sur le point d’être beaucoup plus bourrée d’action. Et cela dit quelque chose – l’équipe de la mission a déjà téléchargé plus de 10000 photos prises par le rover, que vous pouvez parcourir ici .