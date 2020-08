Le Premier ministre libanais démissionne dans le chaos d’explosion

Le Liban n’a pas de gouvernement. Lundi 10, le Premier ministre a démissionné après la publication massive de ministres. La crise politique dans le pays s’est aggravée depuis la semaine dernière, lorsque les explosions dans les dépôts du port de Beyrouth ont fait plus de 150 morts et 6 000 blessés. Les Libanais sont descendus dans la rue ces derniers jours, accusant les autorités de négligence.

«Nous faisons un pas en arrière pour prendre le parti des gens et mener la bataille pour le changement avec eux. Nous voulons ouvrir la porte au salut national pour que tous les Libanais participent à la création de ce projet. C’est pourquoi j’annonce la démission de ce bureau. Que Dieu protège le Liban », a déclaré le Premier ministre Hassan Diab.

Le Liban est confronté à sa pire crise économique depuis des décennies et fait toujours face à l’augmentation des cas de nouveau coronavirus. Après l’explosion, les accusations de corruption et de mauvaise administration se sont multipliées.

L’explosion de mardi a détruit la région portuaire de Beyrouth et fait des ravages dans la capitale libanaise. Au moins 163 personnes sont mortes, plus de 5 000 ont été blessées et 300 000 sont sans abri, selon les responsables du pays.

Quelques heures plus tard, le Premier ministre du pays, Hassan Diab, a déclaré qu’environ 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, un matériau hautement explosif, avaient été stockées dans un entrepôt près du port pendant six ans, “sans mesures préventives”.

Le président Michel Aoun a déclaré qu’il considérait les interférences extérieures, l’accident ou la négligence comme étant la cause de l’explosion. Une enquête sur l’affaire est en cours et, jusqu’à présent, les autorités n’ont pas officiellement confirmé ce qui a déclenché l’explosion.

Par conséquent, la population est descendue dans la rue pour réclamer la démission de tous les membres du gouvernement. Les manifestations des deux derniers jours ont été les plus importantes depuis octobre. Les manifestants accusent également l’élite politique libanaise de détourner les ressources du pays à leur propre profit.