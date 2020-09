Le premier lot des Gold Games de septembre est maintenant disponible

Il y a quelques jours, Microsoft a dévoilé les nouveaux titres qui seront inclus dans les Games with Gold en septembre. Un mois assez complet et on ne peut pas se plaindre, vraiment. D’autant que nous avons reçu plusieurs jeux assez intéressants en quelque sorte grâce au service.

Comme d’habitude dans Games with Gold, nous avons chaque mois un total de quatre jeux que tous les abonnés Xbox Live Gold peuvent télécharger sans frais supplémentaires. Un mois au cours duquel nous pouvons profiter du premier opus de The Division, ainsi que Armed and Dangerous. En outre, Nous pouvons maintenant télécharger les deux premiers jeux disponibles ce mois-ci.

Téléchargez The Division maintenant grâce à Games with Gold.

Actuellement, nous pouvons déjà télécharger les titres disponibles pour la seconde quinzaine de juillet sur notre Xbox One. Parmi eux se trouve La division, disponible pour Xbox One et Le Blob 2, titre disponible pour Xbox One et Xbox 360. Ces jeux ne peuvent être téléchargés qu’à partir de la console Xbox One.

La division

Vous faites partie de The Division, une unité indépendante d’agents tactiques formés pour opérer seuls. Votre mission: protéger ce qui reste et redonner espoir à la ville.

Le Blob 2