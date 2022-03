Le premier livre de cuisine d’Eric Kim déclare fièrement : « Le coréen est un adjectif pour l’américain »

À l’origine, Eric Kim n’avait pas l’intention de devenir écrivain gastronomique.

Ayant grandi à Atlanta, en Géorgie, il est venu à New York pour obtenir son diplôme de premier cycle à NYU et des diplômes d’études supérieures à l’Université de Columbia. Une fois aspirant à être professeur d’anglais, il est arrivé à sa carrière d’écrivain culinaire presque par surprise. Cuisinier à domicile autodidacte, il a fini par occuper divers postes dans de nombreuses entreprises de médias alimentaires, notamment Food Network, Food & Wine et Saveur, et a finalement créé la rubrique populaire « Table for One » tout en travaillant comme rédacteur en chef chez Food52. Puis, l’année dernière, il a été embauché dans son rôle actuel de développeur de recettes et d’écrivain pour NYT Cooking.

Le premier livre de cuisine de Kim, « Korean American: Food That Tastes Like Home », est sorti cette semaine. Le livre contient un mélange de recettes enracinées dans son éducation coréenne américaine à Atlanta – du Bulgogi croustillant au poivre citronné au riz à l’omelette aux tomates et aux gâteaux de lave au chocolat Gochujang au pain au lait avec du sirop d’érable.

Le premier livre de cuisine d’Eric Kim, « Korean American ». Avec l’aimable autorisation de Jenny Huang

Dans le livre, il partage ses premiers souvenirs sur la façon dont, pour ses parents, la rareté des ingrédients asiatiques a engendré l’innovation. Par exemple, cela a conduit à une présence importante de jalapenos dans les plats cuisinés à la maison jusqu’à ce que les piments shishito soient plus facilement disponibles à Atlanta à mesure que la population coréenne augmentait. Dans une autre section, il décrit le festin comme un moyen d’honorer le fait d’être en vie. À ce stade, Kim encourage fortement tout le monde à écrire ses recettes familiales dès que possible. « Vraiment, il n’est jamais trop tard », m’a-t-il dit. « Vous pourrez toujours redonner vie à votre famille après leur passage avec la cuisine. »

« Le coréen est un adjectif pour l’américain »

Surtout, Kim espère que ce livre tendra la main à d’autres Américains d’origine coréenne qui ont l’impression de « chevaucher les nations ».

« Coréen est un adjectif pour américain », explique Kim. « C’est un livre de cuisine américain et une expérience américaine. Tout ce que je peux faire, c’est bien raconter l’histoire de ma famille, et ce n’est qu’une histoire. Il n’y a pas qu’une seule façon d’être coréen américain, donc il n’y a pas qu’une seule façon pour nous de faire de la nourriture coréenne.

Éric Kim. Avec l’aimable autorisation de Jenny Huang

Il a ri, se rappelant comment le regretté producteur de télévision, Aaron Spelling, a décrit l’une des émissions de télévision préférées de Kim, « Charmed ».

« Quand il est sorti pour la première fois, il l’a décrit comme » une émission sur trois sœurs qui se trouvent être des sorcières « Oui, c’est exactement ce que c’est. C’est l’histoire d’une mère qui apprend à son fils à cuisiner des plats coréens et lui apprend à faire ses propres plats. Il se trouve qu’il s’agit simplement d’Américains d’origine coréenne !

« Un pont entre la patrie et la cuisine mère »

Le slogan, « La nourriture qui a le goût de la maison » est destiné à évoquer une vision humble et réaliste du début de son parcours culinaire dans la cuisine de sa mère. Il admet qu’il n’a commencé à cuisiner qu’à l’âge adulte. Le livre commence par l’histoire de la façon dont il s’est enfui de chez lui après une dispute avec sa mère quand il était adolescent.

« Je fusionne définitivement mon moi passé et présent dans ce livre », a déclaré Kim. « D’une certaine manière, c’est ainsi que j’ai trouvé un moyen de construire un pont entre la mère patrie et la cuisine mère. »

Lorsqu’il a commencé à cuisiner avec sa mère, qu’il appelle affectueusement Jean, elle hésitait à suivre ses suggestions ou à le laisser diriger.

« Je regardais dans son garde-manger et elle disait: » Qu’est-ce que tu fais? Ou je lui demandais des trucs comme : ‘Et si on faisait une morue noire glacée au doenjang ?’ Et bien sûr, elle disait simplement : « Ce n’est pas ce que nous faisons ». Personne ne fait ça !’ Mais je devais lui rappeler : ‘Maman, nous n’écrivons pas un livre de cuisine sur la cuisine coréenne. Nous écrivons un livre de cuisine coréen-américain !

Alors qu’il poursuivait le processus de développement de recettes pour son livre, il a commencé à marquer ses publications Instagram avec #KoreanAmerican et a finalement décidé de l’utiliser comme nom pour son premier livre. C’était juste bien.

« La cuisine grandit, et elle peut mourir si nous n’apprenons pas à la faire nous-mêmes »

Kim est très consciente des attentes auxquelles les Américains d’origine asiatique sont confrontés lorsqu’ils travaillent dans les médias – être l’expert de la cuisine qu’ils représentent. Mais alors qu’il poursuivait le processus d’écriture de son livre, il a acquis la confiance nécessaire pour se débarrasser de ce fardeau.

« Je ne suis pas ici pour enseigner à quelqu’un de manière didactique ce qu’est le gochujang », a-t-il déclaré. « Vous pouvez facilement être catalogué pour représenter tout le pays de vos parents, et je ne pense pas que ce soit un fardeau que quiconque devrait porter. Je voulais parler de nourriture d’une manière qui ne me mettrait pas dans une case. Ma plume est mon pouvoir. Chaque fois que je me sens impuissant, je sais que le meilleur moyen de sortir de ce sentiment est de l’écrire. Je ne suis pas Maangchi, je suis moi. La cuisine grandit, et elle peut mourir si nous n’apprenons pas à la faire nous-mêmes.

Le livre lui-même est également visuellement époustouflant, et Kim attribue cela à l’excellente relation de travail qu’il avait avec son équipe créative. Ayant eu beaucoup d’expérience dans le passé sur des plateaux avec des équipes créatives entièrement blanches, il était impératif pour lui de travailler avec une équipe où la majorité d’entre eux seraient américains d’origine asiatique. Il décrit sa photographe Jenny Huang, la styliste d’accessoires Beatrice Chastka et la styliste culinaire Tyna Hoang comme « des personnes de la diaspora d’origine asiatique à qui je n’ai pas eu à expliquer des choses sur la présentation ».

« Ils ont apporté beaucoup de connaissances préalables à la table, et il y avait beaucoup de confiance entre nous tous pour exécuter la vision que j’avais », a-t-il poursuivi. «J’ai été sur des plateaux principalement blancs où il y avait tellement de questions sur la raison pour laquelle la nourriture avait une certaine apparence ou sur la façon dont elle devait être préparée. Ils ont tous été extrêmement utiles.

Crevettes Gochugaru et gruaux d’algues d’Eric Kim de « Korean American ». Avec l’aimable autorisation de Jenny Huang

Lorsqu’on lui a posé la question extrêmement difficile de savoir quelle recette est sa préférée dans le livre, il a répondu avec Gochugaru Shrimp and Seaweed Grits : crevettes poêlées cuites au beurre et marinées au gochugaru, et gruau assaisonné d’huile de sésame grillée et de gim (algues séchées) .

« Les saveurs et les textures s’équilibrent. Avec les crevettes en sauce et la douceur comme le jook (bouillie de riz) mais la noisette sous-jacente du gruau. Les saveurs sont comme, kapow! C’est un plat que mes parents me demandaient de faire pour leurs fêtes, et il est devenu très populaire parmi leurs amis.

Il a aussi choisi son Cheeseburger Kimbap : « Bulgogi de boeuf haché au fromage américain », précise-t-il. «Il a toutes les saveurs dont vous avez besoin pour connaître un hamburger: viande, fromage, oignon rouge, cornichon et la« sauce secrète miam-miam »de tout restaurant. Avec le riz, oh mec, c’est juste le match parfait pour le salé!”

Avec l’aimable autorisation de Jenny Huang

« Maintenant, j’ai l’impression d’être enfin moi »

Kim espère que son livre permettra à ses compatriotes américains d’origine asiatique de raconter leurs histoires et encouragera les éditeurs à reprendre ces histoires.

« J’espère que les éditeurs commanderont plus de livres qui ne sont pas centrés sur un récit blanc », a-t-il déclaré. « Ça fait de la place pour les autres. S’il y a des gens qui cherchent à élargir leurs intérêts, j’espère qu’ils chercheront des livres disponibles par plus de chefs coréens américains comme Sohui Kim et Maangchi. Ce que j’espère, c’est que nous pourrons montrer que la cuisine peut être faite de manière authentique, mais plus authentique pour l’écrivain et faite avec respect pour lui.

Quant à ce qu’il a ressenti lorsqu’il a finalement terminé son livre, il a fait référence à une phrase de l’une de ses chansons préférées de Novo Amor, « Opaline », qu’il utilise fréquemment dans ses vidéos de cuisine sur les réseaux sociaux : « Maintenant, j’ai l’impression d’être enfin moi.

« Coréen américain : une cuisine qui a le goût de la maison » par Eric Kim