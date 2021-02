Le premier hélicoptère sur Mars téléphone à la maison après l’atterrissage du rover Perseverance

Le premier hélicoptère jamais envoyé dans un autre monde se porte très bien sur Mars après avoir survécu à un atterrissage de «sept minutes de terreur» à bord du Perseverance de la NASA.

L’hélicoptère Ingenuity, qui a atterri sur Mars avec Persévérance jeudi 18 février, est réveillé et communique avec les contrôleurs sur Terre.

Les contrôleurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ont reçu une liaison descendante vendredi à 18h30 HNE (23h30 GMT) via le Mars Reconnaissance Orbiter, indiquant le 4 livres. (2 kilogrammes) l’hélicoptère et sa station de base fonctionnent tous les deux normalement.

« Les deux semblent fonctionner très bien. Avec ce rapport positif, nous avancerons avec la charge de demain des batteries de l’hélicoptère », Tim Canham, responsable des opérations d’hélicoptère Ingenuity Mars au JPL, a déclaré vendredi dans un communiqué .

Cette procédure de mise sous tension, qui a eu lieu samedi 20 février, chargera les six batteries lithium-ion «giravion» à environ 30% de leur capacité prévue, et les données seront renvoyées sur Terre pour décider comment procéder pour l’avenir. sessions de chargement de la batterie.

Représentation d’artiste de l’hélicoptère Mars Ingenuity se séparant du rover Perseverance de la NASA sur Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Pour l’instant, JPL prévoit de charger les batteries à 35% de leur capacité dans quelques jours de plus, puis de faire des sessions de charge hebdomadaires pour garder l’hélicoptère au chaud sur la surface froide martienne – et prêt pour son vol éventuel dans quelques mois.

L’ingéniosité tire son énergie de Perseverance depuis le moment, mais une fois que le rover lâchera l’hélicoptère, le drone se chargera entièrement de lui-même, à l’aide de panneaux solaires.

« Une fois que Perseverance a déployé Ingenuity à la surface, l’hélicoptère aura une durée de 30 jours martiens [31-Earth-day] fenêtre de test en vol expérimental « , a déclaré le JPL dans un communiqué. Un jour martien ou » sol « dure 24 heures et 37 minutes, comparé aux 24 heures de la Terre, et les contrôleurs opèrent à l’heure de Mars pour les 90 premiers sols de la mission.

« Si Ingenuity survit à ses premières nuits martiennes effrayantes – où les températures descendent aussi bas que moins 130 degrés Fahrenheit [minus 90 degrees Celsius] – l’équipe procédera au premier vol d’un avion sur un autre monde « , a ajouté JPL. » Si Ingenuity réussit à décoller et à planer lors de son premier vol, plus de 90% des objectifs du projet auront été atteints. Si le giravion atterrit avec succès et reste opérationnel, jusqu’à quatre autres vols pourraient être tentés, chacun s’appuyant sur le succès du dernier. «

Les vols d’Ingenuity pourraient être les pionniers d’une nouvelle génération d’explorateurs de Mars en plein essor travaillant soit indépendamment, soit aux côtés de missions d’atterrissage humain dans un avenir lointain. Des drones volants sur Mars pourraient repérer devant les rovers pour planifier les meilleurs itinéraires, ou planer au-dessus d’un terrain dangereux pour effectuer des études scientifiques, entre autres applications.

