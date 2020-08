Le premier gameplay de Little Nightmares 2 sera présenté en première à Opening Night Live

Petits cauchemars C’était un jeu qui quand il est sorti, la vérité est qu’il a fait sensation, c’est un développement indépendant sponsorisé par Bandai Namco et que, jusqu’à présent, il a réussi à être un jeu à succès, avec au moins deux millions d’exemplaires vendus et enfin … Une suite en route.

C’est justement la suite, dont on va parler, car récemment c’est pareil Geoff Keighley qui est déjà bien connu dans l’industrie du jeu vidéo, qui a confirmé à travers ses réseaux sociaux qu’on verrait plus que Petits cauchemars 2, plus précisément, nous verrons la première de son premier gameplay.

L’année dernière, nous avons révélé @littlenights à @gamescom Soirée d’ouverture en direct. Cette année, ne manquez pas la première mondiale du gameplay de Little Nightmares II pendant le spectacle! Regardez le jeudi à 20 h CEST / 14 h HE / 11 h HP sur https://t.co/eKZJDgsKJf pic.twitter.com/hKnyxSqhRA – Geoff Keighley 🔜 Soirée d’ouverture en direct (@geoffkeighley) 25 août 2020

Il y aura de nombreuses nouvelles fonctionnalités à la soirée d’ouverture en direct de cette année

Ledit tweet rappelle qu’en 2019 le dans le Soirée d’ouverture en direct de Gamescom, cette suite inhabituelle a été révélée et maintenant, dans l’édition 2020, nous verrons le premier gameplay dudit jeu. La citation au fait est la Jeudi à 20h00 (heure espagnole).

Little Nightmares 2 a une version prévue pour ses débuts un peu plus tard. 2020Cependant, en raison de la situation actuelle, il est possible que son lancement ait lieu jusqu’en 2021. Le jeu sortira en PS4, Switch, Xbox One et PC. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.