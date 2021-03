Le premier gameplay de combat de Kuro no Kiseki. Nous agissons

Falcom laisse quelques images et détails de son nouveau jeu. Et parmi eux un gameplay de combat par Kuro no Kiseki.

Bien que sur ces terres nous soyons encore à la fin de la saga Erebonia (Trails of Cold Steel IV), au Japon, ils sont un peu plus avancés. En plus du prochain titre de la série, Hajimari no Kiseki, Falcom est déjà en pleine promotion du nouvel arc de The Legend of Heroes. Et l’une des nouveautés les montre dans le Gameplay de combat Kuro no Kiseki.

Le jeu, qui se déroulera dans la République de Calvard, mettra de côté les combats au tour par tour et passera à un système mixte. Autrement dit, nous pouvons passer d’un combat sur le champ de bataille, avec des touches d’action, à un combat à tour de rôle lorsque nous en avons besoin.

Nous allons le faire en utilisant le Xipha, un orbe de combat qui arrêtera l’action et nous plongera dans un combat au tour par tour plus ou moins classique. Cependant, dans un premier temps, nous commencerons les batailles sans cet orbe et en mode action.

Le nouveau système de combat nous permettra de basculer rapidement entre les personnages. De plus, les avoir proches nous permettra d’exécuter des combos et des attaques plus puissants. Partagez même quelques mouvements du partenaire pour les adapter aux nôtres.

Parallèlement à ces détails, le site officiel a également montré ceux qui pour l’instant seront les quatre protagonistes de l’histoire. On connaissait déjà les deux premiers, Van Arkride et Agnes Claudel. Ils seront rejoints par Feri Al-Fayed et Aaron Wei.

Certains des nouveaux emplacements ont également été confirmés, comme la capitale de Calvard, Edith, et un nouveau système d’exploration. Cette fois, il sera plus large et les zones beaucoup plus grandes.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki devrait sortir cette année au Japon. Nous, s’ils confirment l’arrivée de Hajimari no Kiseki (le précédent), nous pourrons retrouver une chanson dans les dents.