Le premier flacon de vaccin COVID-19 utilisé aux États-Unis se rend au musée

Lorsqu’une infirmière de New York est devenue le premier Américain à recevoir un dose d’un vaccin COVID-19 autorisé par la FDA en décembre , c’était un moment qui allait entrer dans l’histoire. Maintenant, ce premier flacon de vaccin se dirige vers un musée d’histoire, pour être exposé dans une exposition prévue pour l’année prochaine.

Mercredi 10 mars, le Musée national d’histoire américaine du Smithsonian a annoncé qu’il avait acquis le flacon désormais vide de vaccin Pfizer-BioNTech utilisé pour ce vaccin historique, qui a été administré à l’infirmière de soins intensifs Sandra Lindsay le 14 décembre. selon un déclaration du Smithsonian . D’autres matériaux, y compris le carnet de vaccination de Lindsay, les gommages et le badge d’identification de l’hôpital, feront également partie de la collection du musée, indique le communiqué.

Le matériel a été donné par Northwell Health, le système de santé de New York où travaille Lindsay. Northwell Health a également fait don d’autres matériaux liés aux premières doses de vaccin, y compris les matériaux d’expédition spéciaux qui étaient nécessaires pour maintenir le vaccin à des températures ultra-froides.

« Ces artefacts désormais historiques documentent non seulement ces progrès scientifiques remarquables, mais représentent l’espoir offert à des millions de personnes vivant les crises en cascade provoquées par le COVID-19 », a déclaré Anthea M. Hartig, directrice du musée, dans le communiqué.

Depuis avril 2020, le musée collectionne des artefacts pour documenter la pandémie et ses effets sur la société. Certains artefacts offerts au musée comprennent des sacs poubelles que les travailleurs de la santé portaient lorsque les fournitures d’équipement de protection étaient faibles, et des signes que les gens faisaient pour montrer leur soutien à leurs proches qui étaient enfermés dans des établissements de soins assistés, selon Smithsonian Magazine .

La collection du musée contient déjà un certain nombre d’objets historiques liés à la science et à la médecine, y compris la moisissure à la pénicilline du laboratoire d’Alexander Fleming et l’original de Jonas Salk. vaccin contre la poliomyélite , dit le communiqué.

Le musée travaille sur une exposition de 3500 pieds carrés intitulée « In Sickness and in Health », qui présentera des éléments liés aux efforts déployés par les États-Unis pour contrôler et guérir les maladies, tels que des objets de la campagne d’éradication. variole , ainsi que des objets de la pandémie COVID-19. L’exposition, qui comprendra également les flacons Northwell Health, devrait ouvrir en 2022, a rapporté le Smithsonian Magazine.

