Le premier film Netflix de Judd Apatow sera une comédie pandémique

Parce que le monde réel est enfin devenu un film, bien que probablement pas le film que nous voulions tous nécessairement qu’il soit, les créatifs hollywoodiens ont déjà commencé à adapter les circonstances mondiales en cours à des aventures sur grand et petit écran. Le producteur, scénariste et réalisateur de comédie Judd Apatow, qui a signé un accord exclusif avec Netflix pour mettre en streaming sa comédie pandémique sans titre, est le suivant à jeter un œil sur la situation.

Le film suivrait un groupe d’acteurs et d’actrices coincés dans une bulle pandémique dans un hôtel tentant de terminer un film. Netflix est très enthousiasmé par le projet et prévoit de commencer à rencontrer des acteurs potentiels dès la semaine prochaine. Les initiés ont également affirmé que, grâce au grand nombre de rôles de haut niveau dans le film, nous pourrions nous retrouver avec un autre ensemble de stars similaire à celui du réalisateur Rian Johnson. Couteaux sortis. Pourrions-nous finir avec Judd Apatow tendre la main à ses collaborateurs fréquents Seth Rogen, Paul Rudd et Leslie Mann? En espérant.

Bien sûr, l’idée ne pourrait pas être plus opportune, et bien que beaucoup roulent sans aucun doute des yeux à l’idée d’un autre film à venir utilisant l’état du monde comme base de l’histoire, cela pourrait être une belle évasion de le voir à travers le yeux d’Apatow.

Le film sans titre sera réalisé par Apatow qui travaillera à partir d’un scénario avec lequel il a co-écrit depuis longtemps Parc du Sud l’écrivain Pam Brady. Barry Mendel, qui a travaillé aux côtés d’Apatow à de nombreuses reprises, sera le producteur exécutif.

L’accord voit Apatow s’éloigner d’Universal pour la première fois, avec tous ses longs métrages précédents, y compris des films comme La Vierge de 40 ans, En cloque et Accident ferroviaire, ayant été réalisé sous la bannière du célèbre studio. Universal et Apatow ont récemment fait équipe sur la comédie Le roi de Staten Island, qui est devenue l’une des premières grandes sorties de films à sauter les salles et à passer directement à la VOD Premium. Suite à l’accueil critique du film, Universal et Apatow préparent maintenant une campagne de récompenses pour le film.

En attendant le regard comique d’Apatow sur la situation actuelle, le public a le thriller produit par Michael Bay Oiseau chanteur pour leur rappeler notre écrasante réalité. Mis quatre ans en quarantaine, le virus COVID-23 a muté et les Américains infectés sont maintenant arrachés de leurs maisons et contraints à des camps de quarantaine appelés zones Q.

Au milieu de ce paysage dystopique, un courrier intrépide, Nico, qui est immunisé contre le pathogène mortel, trouve espoir et amour avec Sara, bien que son verrouillage les empêche de tout contact physique. Lorsqu’on pense que Sara a été infectée, Nico court désespérément dans les rues stériles de Los Angeles à la recherche de la seule chose qui puisse la sauver de l’emprisonnement … ou pire.

Réalisé par Adam Mason, qui a co-écrit le scénario avec Simon Boyes, et produit par Michael Bay, Adam Goodman, Andrew Sugerman et Eben Davidson, Oiseau chanteur stars KJ Apa et Sofia Carson en tant que couple croisé d’étoiles au centre du film, avec Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser et Demi Moore dans des rôles de soutien. Il a été récemment annoncé que Oiseau chanteur sera diffusé via une vidéo à la demande premium le 11 décembre 2020 par STXfilms. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Comédie pandémique, Netflix, Streaming